El momento en que una nadadora se desvaneció en pleno Mundial de Natación

Un momento de alta tensión se vivió durante los Mundiales de natación de Budapest, cuando la estadounidense Anita Álvarez se desvaneció en la pileta mientras realizaba su rutina final de nado sincronizado. La joven fue rescatada por su entrenadora, la española Andrea Fuentes.

Según su entrenadora, la joven atleta de 25 años no estaba respirando y se hundió tras completar la final femenina de natación artística libre en solitario este miércoles. Al ver lo que estaba sucediendo, Fuentes se metió en el agua y subió a Álvarez a la superficie antes de que se la llevaran en una camilla. "En ese momento no pensé, simplemente me dije tienes que llegar lo más rápido que puedas, sacarla a la superficie y hacer que respire", explicó la entrenadora.

"Simplemente me dije tienes que actuar. Lo único en los que pensaba era, primero, en llegar hasta ella. Luego me dije, vale, ahora sácala, y una vez fuera hazla respirar. No pensaba en nada más, simplemente en solucionar esa situación", indicó Fuentes, que fue la primera en llegar a la nadadora ante el desconcierto inicial de los socorristas.

El equipo de natación de EE.UU. emitió un comunicado poco después en el que Fuentes asegura que Álvarez "ahora se siente bien". El año pasado, Álvarez se desmayó tras una prueba en un clasificatorio olímpico en Barcelona. Fuentes también la rescató en esa ocasión.

"Nuestro deporte es muy duro y a veces estas cosas pasan, ya pasó con una nadadora japonesa en los Juegos de Beijing en la final de conjuntos, lo que pasa es que aquí fue más espectacular porque Anita estaba sola en la piscina", explicó la entrenadora española, ganadora de múltiples medallas.

fuente bbc