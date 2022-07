La situación de Sebastián Villa se complicó: una nueva testigo lo acusó de abuso

A la complicada situación de Sebastián Villa se le sumó una nueva complicación. Una nueva testigo lo acusó de haberla abusado y el hecho se habría producido la misma noche de junio del 2021 en la que Tamara Doldán aseguró haber sido golpeada y violada por el delantero de Boca, en un country de Canning.

La nueva testigo declaró haber llegado a la casa de Villa de madrugada junto a otras cuatro mujeres y resaltó que en ese momento Doldán (la denunciante) ya se encontraba en el domicilio del futbolista, que lo que ella denunció ante la Justicia no había ocurrido durante su estadía en el lugar.

N.C dijo que, al ingresar a la fiesta luego de hacer presencia en un boliche de Capital Federal, vio a Villa y Tamara Doldán la mano, bailando. "Parecía como que estaba todo bien, no imaginé que iba a pasar lo peor o que había pasado lo peor, porque yo no estaba cuando pasó eso", destacó.

En su relato, N.C apoyó a Doldán y agregó información sobre un segundo supuesto intento de abuso durante la misma noche. Dijo que el colombiano se encerró en una habitación con otra mujer, cuyas iniciales son F.M, e intentó forzarla a tener relaciones sexuales sin preservativo.

Ante la negativa de F.M, el futbolista habría intentado abusar de ella, mientras su guardaespaldas apodado “Vikingo” le impedía escapar de la habitación. Finalmente, logró huir de la habitación tras pedidos de auxilio sin respuesta. Prueba del ataque, según el testimonio, es que la presunta segunda víctima tenía rota la ropa interior.

“Cuando abrí la puerta la vi que (F.M) salía con los ojos llorosos. En el comedor, comenzamos a discutir porque ella me recriminaba porque no había llegado antes. Ahí me cuenta que ella quería salir, porque en un principio iban a tener relaciones, pero ella le dijo que se pusiera un preservativo, a lo que él se negó. Luego me mostró que tenía la bombacha rota”, relató N.C.

Hay que esperar para saber si F.M ratificó este viernes todo lo expuesto por N.C, pero también en condición de testigo ante la Justicia. A diferencia de Doldán, por el momento no quiso instar la acción penal por el hecho relatado anteriormente ni instituirse como nueva denunciante de Villa, que será indagado el próximo jueves a las 10.30.