Nueva denuncia contra Villa: "Se bajó los pantalones y se subió encima mío"

Los escándalos y Sebastián Villa parecen no separarse, pues el pasado viernes 24 de junio una nueva denuncia por abuso sexual en contra del jugador colombiano se conoció. La joven declaró la semana pasada, en la causa que tiene al futbolista acusado por el presunto abuso sexual de una mujer en un country de la localidad bonaerense de Canning.

La presunta víctima aseguró ante la Justicia que esa misma noche también fue víctima del colombiano, quien la encerró en una habitación, "se bajó los pantalones y se subió encima" de ella, pero que en un descuido logró escapar. Si bien declaró como testigo en el marco de la investigación por el supuesto "abuso sexual con acceso carnal", la nueva víctima le dijo a la fiscal que no quiere instar la acción penal.

“En el living yo le dije si me regalaba una camiseta, yo soy hincha de Boca, y me dijo que sí, ahí estaba Vikingo con su novia y Sebastián dijo que ahí había una habitación, él me agarró del brazo y de dos empujones me metió a la pieza, fue dos segundos. Cerró la puerta. Me empezó a besar, yo le dije que no quería estar con él, que solo quería la camiseta”, contó la mujer.

“Me empezó a besar, a besar, yo me quería quitar y él me besaba igual en la boca. Cuando yo intento salir de la pieza, él me empujó a la cama. Yo quería salir de la pieza y forcejeamos, él igual me agarraba de los brazos me empujaba a la cama, no entendía que le decía que no, estaba muy borracho. Él se bajo los pantalones y se subió encima mío”, agregó.

Seguido a esto, la mujer relató los momentos más dramáticos que vivió con el jugador. “Él en un momento me arrancó la bombacha y, cuando ya estaba encima mío, le dije que se ponga un preservativo o se saque la ropa. Él me tenía agarrada de los brazos y si bien me apoyaba, no llegó a penetrarme porque yo me corría. Yo le pedía que se pusiera el preservativo, que se sacara el buzo, eso lo hice para que ocupe sus manos y yo poder salir de la habitación”.

La fiscal de la causa Vanesa González, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Esteban Echeverría, incorporó su testimonio al expediente y le sirve para obtener nuevos elementos de prueba. Esta testimonial, junto a otras que tomó días atrás a distintas personas que participaron del encuentro la noche del 26 de junio pasado, forman parte de las nuevas medidas de prueba que la fiscal González suma al expediente con el fin de profundizar la pesquisa por el abuso sexual.



La denuncia contra el delantero de Boca fue presentada por escrito el 13 de mayo en la UFI 3 de Esteban Echeverría y a los tres días la víctima la ratificó de manera presencial en la fiscalía. Según la denuncia, Villa había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.

