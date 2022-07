Tras idas y vueltas, Di María acordó su llegada a Juventus

Tras un largo ida y vuelta, y ninguna confirmación oficial, desde Europa aseguraron que Dí María jugará en Juventus. El ex compañero de Messi en el PSG decidió que firmará contrato con la Vecchia Signora, descartando un interés del Barcelona. En las próximas horas su llegada se haría oficial.

El equipo de Milán fue el primero y más interesado por quedarse con el jugador argentino tras salir en condición de libre del conjunto francés, pero algunas cuestiones dilataron la negociación. Primero, un interés de Benfica y Barcelona, sobre todo lo de los catalanes, aunque no pasó de un rumor ya que nunca llegó una oferta formal.

Por otro lado, detalles contractuales que terminó logrando Fideo. El ex PSG quería firmar un vínculo por una sola temporada, mientras que los italianos intentaban convencerlo por dos. Finalmente será un solo año y en junio del 2023 Angelito tendrá nuevamente el pase en su poder.

Dí María y la chance siempre latente de volver a Rosario Central:

El campeón de América es hincha reconocido del Canalla y en los últimos días habló sobre una posible vuelta al fútbol argentino para ponerse la casaca de sus amores. En el programa de ESPN Playroom, conducido por Migue Granados expresó: “Todavía no hablamos nada, pero sí, la idea es volver’. Para luego agregar que “Todavía quiero estar en Europa, pero mi sueño es el de volver, siempre que vengo me mandan la camiseta y me encanta, es el club de mis amores”.

Lo cierto, es que si se da una vuelta de Fideo a Central seguramente será para después del Mundial de Qatar 2022.