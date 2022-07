Caso Beltrán: ¿un jugador puede renunciar a un club como cualquier trabajador?

Recientemente se generó un gran conflicto entre River y Colón por al pase de Lucas Beltrán. El delantero pertenece a la entidad millonaria pero fue dado a préstamo al sabalero hasta el 30 de junio. Sin embargo desde CONMEBOL exigen presentar las listas de la Libertadores antes de esa fecha. Debido a esto desde Santa Fe se negaron a prescindir del jugador antes de terminar la cesión. Para dar precisiones sobre el marco legal de esta situación, Diario 13 habló con una persona más que autorizada para tocar el tema.

Norberto Outerello, abogado especializado en Derecho Deportivo y ex miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA, manifestó a este medio que el préstamo de un jugador depende plenamente del consentimiento que preste el futbolista. Debido a esto, en cualquier momento que él lo desee deberían permitirle romper con este vínculo con el club al que fue cedido.

'Es un contrato temporal, una cesión de derechos federativos por un determinado tiempo. Esa relación se rige principalmente por el convenio colectivo 557/09 que es el convenio laboral de los jugadores profesionales. Hay que hacer hincapié en el artículo 8, en la primera parte y en el inciso quinto del mismo. Dos asociaciones civiles pueden negociar la cesión del jugador, pero sin su consentimiento no puede darse', expresó.

Además de que el deportista muestre sus ganas de pasar a otro club en calidad de cedido, las entidades deben pagarle un 15% del monto de ese préstamo. Sumado a esto cuando retorne se le debe pagar una remuneración igual o mejor que la que tenía en ese equipo. Hasta ese punto River y Colón se hicieron socios sin grandes dificultades. Todo se descontroló cuando el conjunto rojiblanco quiso hacer uso de la cláusula de repesca.

'Si el contrato de cesión tiene cláusula de pesca, que es el 30 de junio, vamos a marcar un error. AFA dice que la competencia termina el 30 de junio, pero CONMEBOL dice que la lista la tienen que presentar el 25 de junio. Pero si un futbolista jugó un partido para un club y después en la presentación de listas pasa a otro, no puede jugar. Es un impedimento al derecho a trabajar. Como se trata de un préstamo, el jugador puede aducir que por el capricho de un dirigente no pueden no dejarlo trabajar, no le pueden impedir que intervenga en una competencia que realza su trabajo como la Libertadores', señaló.

Una vez que el delantero consideró que estaban vulnerando su derecho a trabajar, ahí pudo plantear una renuncia al acuerdo que firmó con Colón. Esto se debe a que simplemente los futbolistas son trabajadores como cualquier otro y tienen la potestad de renunciar a un empleo cuando lo deseen, más cuando se trata de un préstamo con este caso.

'Como jugador puede unilateralmente renunciar a ese contrato. Puedo hacerlo porque le están causando un daño laboral y deportivo porque por un capricho le impiden participar de una competencia para la que esta calificado. El futbolista es un trabajador. En el fallo de 1969 se estableció en el plenario 125 de la Cámara Nacional de Trabajo que la relación entre el futbolista y un club profesional es una relación laboral. Desde ese año hasta este 2022 nadie ha podido ir en contra de eso. Lo que esta haciendo Colón es un buscar un rédito monetario, perjudicando a un jugador', sentenció.

Finalmente la situación se resolvió 'por afuera', ya que River le pagará una suma cercana al 1.000.000 de dólares a Colón para que saque de su lista de buena fe tanto a Lucas Beltrán como a Rodrigo Aliendro. De esta manera Gallardo podrá tenerlos a disposición a ambos refuerzos para la ida de octavos de final de la Libertadores contra Vélez del próximo miércoles 29 de junio. Cabe destacar que este dinero se entregará como compra de otra parte del porcentaje de Alex Vigo, cuyo pase todavía esta repartido entre River y Colón.