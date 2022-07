San Juan será el escenario del Top Race y el Superbike Argentino

El Top Race desembarcará en San Juan para disputar la sexta fecha de la temporada con sus tres categoría: TRV6, Series y Junior. En el caso de la clase mayor, será carrera especial, con invitados, por lo que los habituales pilotos están definiendo, por estos días, quiénes serán sus acompañantes en la competencia a disputarse en el Circuito San Juan Villicum.

La actividad en la pista del autódromo internacional albardonero comenzará el viernes a las 10.10 horas con los entrenamientos y clasificaciones del Superbike en la distintas categorías, que se extenderá hasta las 15.05. Inmediatamente saldrán a pista los autos de las tres clases de Top Race, extendiendo los entrenamientos hasta las 17.45 horas.

El sábado 9 de julio, a las 8.50 horas, son los autos los primeros en tener contacto con la pista y extienden su presencia hasta las 13.45. Las motos lo harán de 14.05 a 16, volviendo el Top Race con las carreras sprint de Junior y Series y cierra con la clasificación de TRV6.

El domingo 10 de julio, en pista todo comienza a las 9, con la final de Junior, luego, será el turno de la final de Senior y a las 10.50, la de TRV6. Posteriormente, el Superbike disputará las finales desde las 14.20, estimándose el final de la actividad a las 16.20 horas.

Fabián Flaqué será piloto invitado para correr en Top Race: 'Me invitó Ariel Giustozzi, quien el año pasado me había invitado para la carrera de Buenos Aires y la verdad que tuve una buena experiencia, que nos dejó una linda amistad, por lo que la invitación se repitió ahora y eso me pone contento, a pesar de mi inactividad'.

Y agregó: 'La verdad es que no corrí en el Villicum, por eso es que ayer alquilé un Fórmula Renault a Juan Manuel Basco, con la intención de conocer la pista y no llegar tan crudo a la carrera, así que voy con la idea de disfrutarlo y más aquí, en San Juan, donde todo coincidió, ya que voy a estar acá, y dos días después debo viajar'.

Los otros sanjuaninos que estarán presentes, son los que, habitualmente, participan en toda la temporada, caso Ariel y Fabricio Persia y Juan Cruz Roca. Fabricio corre en el Top Race V6 y después de cinco fechas disputadas, ocupa el séptimo puesto en el campeonato que es liderado por Diego Azar y es un hecho que compartirá su Chevrolet N°71 con su comprovinciano Tobías Martínez, actual piloto de TC Pista.

Ariel Persia estará en el Top Race Series, tratando de sumar buenos puntos como local, con el objetivo de posicionarse aún mejor en el campeonato, ya que comparte el tercer puesto con Lucas Gambarte, detrás del puntero Lucas Granja y de Oscar Sánchez. El más joven de los sanjuaninos es Juan Cruz Roca, quien corre en Top Race Junior, ocupando el 7° lugar en el campeonato que lidera Franco Beatini.

Juan Cruz, integrante del equipo SDE San Juan, en el circuito albardonero, el año pasado logró el único podio hasta el momento, lo que, sin dudas, querrá repetir ante su público. El espectáculo de deporte motor contará, además, con la presencia del Superbike argentino, que llega al circuito mundialista para disputar la cuarta fecha del año. Luego de Bahía Blanca, Neuquén y Termas de Río Hondo.

En la categoría 300 Super Sport, la más numerosa, hay varios sanjuaninos: Facundo Mora, ganador de la última carrera, está 5° en el campeonato; Carlos 'Dibu' Morales ocupa el 7° puesto; Mauricio Quiroga el 15°, Gabriel Quiroga está 17°, mientras que Santino Sabattini y Juan Elías Mora aún no han sumado puntos. Consignar que en la Junior Cup está presente el menor de los Quiroga: Bautista.