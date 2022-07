Super podios para el piloto sanjuanino Facundo Mora en Barcelona

Facundo Mora tuvo doble alegría el pasado fin de semana, ya que en la cuarta fecha del Supebike Español, logró subir por primera vez a un podio en Europa, fruto del tercer puesto obtenido en la carrera del sábado en el circuito de Barcelona-Catalunya, España; logro que repitió el día domingo, adueñándose, nuevamente del tercer escalón del podio en la categoría Yamaha R3 Blu cRU Challenge, dentro del Superbike Junior.

Para el sanjuanino, la actividad comenzó el día viernes, con la primera tanda de entrenamientos, donde ocupó el 8° puesto, a 996/1000 del mejor tiempo, mientras que en la categoría Yamaha R3 Blu cRU Challenge fue 4°. En la segunda salida a pista para pruebas libres, tuvo el 11° registro en la general y 3° en Yamaha. En clasificación fue 18° en la general y 6° en Yamaha, por lo que le tocó largar en el puesto 18 de la grilla de partida.

Tras realizar una gran carrera, finalizó en el 9° lugar de la general y 3° en la categoría Yamaha, dándole el primer podio en Europa al representante del Programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes. El día domingo, poniendo la moto a punto para la segunda final del fin de semana, en las pruebas de warm up, registró el 7° puesto. A la hora de la largada, ocupó el 9° lugar en la grilla.

Finalmente, fue 11° entre 29 máquinas que largaron la final, mientras que para la Yamaha, repitió el tercer puesto, obteniendo su segundo podio en el mismo fin de semana. Respecto a los importantes resultados obtenidos, Facundo dijo: 'Fue un fin de semana muy positivo, ya que desde el día jueves nos sentimos muy bien arriba de la moto y el viernes, en los entrenamientos oficiales, las cosas salieron bastante bien'.

'Pude andar rápido, por lo que fue un buen día para sacar conclusiones de las cosas positivas y las que no estaban bien. En clasificación no pudimos cerrar una vuelta, quedando 18°, pero en carrera pudimos remontar algunos puestos terminando 9°. El domingo salimos en el warm up muy tranquilos porque sabíamos que había que estar bien para la carrera, la cual fue muy buena, donde pudimos pelear', agregó.

Mora llegó a estar cuarto, prendido en el grupo de adelante, sintiéndose muy bien: 'luego empecé a quedarme sin ritmo y se me escapó un poco el grupo. Terminamos a cuatro segundos del ganador, lo cual considero muy importante y que demuestra que estamos teniendo un progreso. Estoy muy contento y agradecido a toda la gente que me apoya y aporta su granito de arena para que pueda estar acá'.