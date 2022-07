Tevez, el DT que no es DT: ¿se puede dirigir sin el título de técnico?

Una situación inusual en el fútbol argentino recientemente desató la furia de una gran cantidad de entrenadores del medio nacional y de personas involucradas en este deporte. Se trata de la contratación de Carlos Tevez como DT de Rosario Central, siendo que el ex delantero nunca se recibió como director técnico. Debido a esto un ex miembro del Tribunal de Disciplina de AFA comentó a Diario 13 que esto podría sentar un precedente muy negativo en el país.

Norberto Outerello, abogado especializado en Derecho Deportivo, contó que la incorporación de Tevez a la dirección del plantel profesional del 'Canalla' va en contra del propio reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino. Sumado a esto, podría cambiar para peor el fútbol argentino ya que otras personas que tampoco tienen un título pedirían dirigir con justa razón por este antecedente.

'Debutó una persona que no tiene título de técnico y eso esta prohibido por el reglamento de AFA. Quiero ver que hacen los árbitros. Yo pongo este ejemplo, si yo quiero estar como técnico para San Martín pero no soy técnico pero soy abogado y no me dejan, yo presento una demanda en un tribunal de San Juan por discriminación contra la Asociación del Fútbol Argentino ¿Quién me va a decir algo? ¿La AFA? Si ellos están haciendo una salvedad sin sentido con una persona que no tiene título', expresó.

Por último, Outerello manifestó que cualquier club que enfrente Rosario Central podría presentar un reclamo ante las autoridades. Si bien no se espera que Gimnasia, club contra el que tuvo su debut Carlos Tevez, presente algún tipo de queja porque ganó el partido, habrá que esperar para ver si un futuro alguna institución formaliza una denuncia.

'El circo que significa hoy el fútbol y el deporte en general, lo guía la economía nada más. Se impone en el reglamento que en la competencia nacional se va a utilizar el VAR y los otros días se jugó un partido 15 minutos sin VAR (Gimnasia - Racing). Son absurdos. En este tema hace casi 30 años que milito. Fui miembro del Tribunal de Disciplina de AFA y soy profesor universitario en Derecho. Me asombra que se sigan haciendo estas cosas. Antes la culpa la tenía Grondona ¿Ahora quién tiene la culpa?'. sentenció.