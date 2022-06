Ignacio Penizzoto y su pasión por el deporte que lo llevó a representar al país

Ignacio Penizzoto es uno de los cientos de hockistas que participan del Sudamericano de Patín en San Juan. El joven jugador de la Unión Deportiva Caucetera es un apasionado por el deporte, tanto que llegó a representar al país en un sudamericano de atletismo en Colombia. 'Esto se dio porque cuando iba al secundario me gustaba mucho participar en los Juegos Evita con la parte de atletismo, me especializaba en 100 metros con valla', detalló.

Fue así que cuando compitió en la Sub 14 tuvo la oportunidad de salir primero y viajar a representar a Argentina. 'También tuve la oportunidad de participar en el 2019 en los Binacionales que fueron acá en San Juan, ahí no me fue tan bien porque tuve una lesión y bueno a partir de eso dejé de hacer atletismo pero la velocidad es una característica que mantengo en el hockey', contó ante Canal 13 San Juan el chico que ahora es fanático del patín.

'Con la UDC hemos participado de estos juegos Sudamericanos donde nos quedamos en la fase de grupos. No pudimos clasificar pero seguimos jugando tratando de quedar lo más arriba posible, somos un equipo nuevo que se está formando. Esto nos está sirviendo de experiencia, este año es un proyecto nuevo del club con varios jugadores nuevos y estamos empezando a jugar juntos así que eso lleva un proceso de adaptación', explicó Ignacio.

El hockista también se animó a dar sus candidatos a quedarse con el Sudamericano: 'Lomas podría ser un muy buen candidato y también me gusta mucho Bancaria. Nos tocó enfrentarnos contra Lomas en la fase de grupos y perdimos 4 a 1. Tuvimos un primer tiempo muy lindo y parejo que terminó 0 a 0 pero después en el segundo tiempo se encontraron con un gol medio injusto y ahí se abrió el marcador y terminaron ganando el partido ellos'.