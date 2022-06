La joven que viajó desde España solo para jugar los Sudamericanos en San Juan

Marlena Rubio es una joven de 18 años nacida en España. En Cataluña juega hockey sobre patines en el club Bigues i Riells y le 'mola mucho' el hockey sudamericano, ya que es distinto al del viejo continente, según ella. Es por eso que aprovechó su nacionalidad brasilera, por su padre que es oriundo de allí, para ofrecerse a jugar en el Casa de Portugal y en la Selección de Brasil durante los Sudamericanos en San Juan.

'Mi madre escribió a la Confederación para informar que yo tenía la doble nacionalidad porque mi padre nació en Brasil entonces me dijeron que viniera y aquí estoy. Yo llegué el 15 de mayo a Brasil y estuve dos semanas entrenando con mis compañeras, me siento súper bien adaptándome al idioma, al lugar y a todo eso. En la Selección somos un equipo muy nuevo porque no todas somos del mismo lugar', destacó.

Tras recibir el Ok de la confederación verdeamarela, viajó al vecino país para la preparación y luego llegó a nuestra provincia. En cuanto a los resultados con el Casa de Portugal, 'no me ha ido muy bien porque nos esperábamos un poco más pero es súper guay vivir esto, es una experiencia creo que única. Las instalaciones y todos son increíbles, entonces estamos muy contentas de poder participar aunque no nos haya ido como esperábamos'.

En cuanto a sus expectativas con Brasil, Marlena manifestó que quieren ganar como todo el mundo pero aún tiene la incertidumbre de cómo les irá porque no saben cuál será el nivel de las otras selecciones. 'Es la primera vez que compito aquí no sé cómo es el nivel de los otros equipos pero las expectativas son hacerlo lo mejor posible, si ganamos bien pero sobre todo queremos hacerlo bien', remarcó, entusiasmada por la competencia.

Marlena contó que una vez finalizado el Sudamericano volverá a Brasil para hacer turismo y luego regresará a España para hacer su vida normal. 'Acá en San Juan hemos ido al centro a comprar cosas típicas y queremos volver porque nos pareció muy guay, también hemos estado yendo a los estadios donde el ambiente que se vive se agradece, adonde vamos a jugar siempre hay mucha gente, eso te motiva y mola mucho', recalcó.