Sebastián Villa se defendió ante el fiscal: 'Nunca abusaría de una mujer'

El futbolista de Boca, Sebastián Villa, fue indagado este jueves por la Justicia como acusado de abuso sexual con acceso carnal contra Rocío Tamara Doldán, su ex pareja. El colombiano respondió solamente las preguntas de su abogado Martín Apolo y aseguró: "Yo no cometí el hecho que me leyó”.

"Yo no cometí el hecho que me leyó", le dijo Villa a la fiscal Vanesa González, cuando le comunicó la imputación en su contra por el abuso sexual con acceso carnal de Tamara Doldán, delito que prevé penas de hasta 15 años de prisión. Durante casi dos horas realizó un pormenorizado relato de su versión sobre lo que ocurrió la noche del 26 de junio del año pasado en su casa de Canning, sobre los días posteriores y sobre su relación con la víctima.

El futbolista dijo que conoció a Doldán en una fiesta en 2020 y que desde entonces mantuvo "ocho o nueve relaciones sexuales consentidas", que no se trató de una relación de pareja formal y negó haber abusado de ella. "Yo soy una persona tranquila, nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer. La cual esta sufriendo mucho todas estas cosas que están pasando, estas cosas que se dicen de mi. Yo soy una excelente persona", explicó el futbolista a la fiscal.



Respecto al supuesto abuso, dijo que "nunca pasó", que "todo es mentira" y que días después se encontró con Tamara a pedido de ella en un restaurant de Puerto Madero, donde le pidió que la ayudara económicamente, pero como él se negó, la joven lo extorsionó.

Luego, intentó desligarse de las lesiones que presentaba Doldán y que quedaron acreditadas en unas fotos que presentó la propia víctima ante la Justicia. "La foto es de una semana después de que estuvo en mi casa. Y después de mi casa fueron a otra fiesta, probablemente se lo haya hecho otra persona", cuestionó Villa.





fuente télam