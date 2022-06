Cecilia Román: ‘pensé que la maternidad me iba a dejar fuera del boxeo'

Cecilia Roman es una amante del boxeo. Sus días son en base a su profesión y ella expresa en cada palabra su amor a ello. Por esto es que comentó en Canal 13 sobre su experiencia y desafíos.

Cecilia Román es una de las mayores referentes del boxeo en la provincia. Hace poco viajó a Londres en busca de conquistar un título internacional en súper gallo pero finalmente no se le dio. La constancia es parte de ella, tal como asegura no dejará de intentarlo.

De este modo señaló en Tarde Trece ‘hoy tengo un nivel 5 escalones más arriba de lo que suelo estar y siempre busco la exigencia para poder dar lo mejor y lo máximo que pueda tener antes de que se termine, porque esto de ser deportista tiene su tiempo’. En la misma línea aludió que en su pelea en Londres fue una gran experiencia primero por el lugar y luego por el nivel y apoyó que les dan a los deportistas.

De esta manera sentenció ‘ellos están muchos años por delante en el deporte. Allá está muy desarrollado en la industria del deporte. Acá en Argentina el deportista hace lo que puede con lo que tiene y hacemos todo lo posible para poder dar lo mejor’. En cuanto a su labor detalló ‘mi trabajo es entrenar, el deportista no entrena solamente cuando hace ejercicio físico sino también en los periodos de descanso debido a que uno sin el otro no sirve’. Para Cecilia el haber estudiado es un plus ya que maneja de otro modo los entrenamientos.

‘Quiero que se vea lo que se hace’ comentó Roman. A la vez añadió que lo que diferencia al deportista argentino de otros es que ‘el argentino pone el corazón’. Otro de los puntos que mencionó es ‘Hay que arriesgar, el título es momentáneo. Tuve la posibilidad de pelear, pero no siempre se gana’.

El hecho de ser madre para Cecilia aludió ‘pensé que me iba a dejar fuera, pero la verdad que no. Durante los primeros años estuve muy presente con los chicos, luego mis hermanas me ayudaron mucho’. Esto se debe a que todo el tiempo viajaba de San Juan a Buenos Aires ‘y ahí descubrí lo fuerte que soy’.

Hoy Roman no sabe cuanto le queda en el deporte que tanto ama. Sin embargo, está segura de que quiere seguir ligada de algún modo. En la actualidad es docente de educación física ‘me encanta enseñar y me encantaría que el boxeo sanjuanino crezca y que muchas chicas que quieren hacer lo que yo hice tengan la posibilidad y no se tenga que ir como me tuve que ir yo’.