River preguntó por Luis Suárez

River perderá dentro de pocos partidos al jugador más determinante que tiene en el plantel. Julián Álvarez se va al Manchester City y Gallardo necesita reforzar el ataque. Pofr eso, desde la dirigencia del Millonario preguntaron por Luis Suárez, delantero de experiencia y con presente en Atlético Madrid, aunque no por mucho tiempo.

El atacante uruguayo se irá del ‘Colchonero’, por lo que la comisión directiva encabezada por el presidente Jorge Brito, y el secretario técnico de la institución, Enzo Francescoli inició consultas por el goleador uruguayo, quien ya no jugará en el equipo español conducido por el Cholo Simeone.

Más allá del deseo, el Pistolero, quien jugará el Mundial de Qatar 2022 con la selección de Uruguay, tiene intenciones de continuar su carrera en Europa: busca un club en el Viejo Continente, tras su paso por el Colchonero.

Marcelo Gallardo había sido uno de los candidatos para dirigir a la selección de Uruguay, antes de que finalmente asuma Diego Alonso. "Ya lo dice todo, lo que ha hecho a nivel internacional. Tiene un prestigio que ha tenido como jugador y como entrenador lo ha demostrado más en estos últimos años en River. Ganó casi todo. Sería un privilegio", expresó Luis Suárez en aquella oportunidad.

En tanto, el ex Barcelona había contado que recibió propuestas de diferentes países. Entre ellos, de Argentina. "No tengo decidido dónde voy a jugar la próxima temporada”, destacó Suárez en una entrevista en “El Larguero” de la Cadena Ser y aseguró: “He recibido muchas propuestas, Se me acercaron clubes de Argentina, Brasil y México”.