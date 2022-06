El hockey le da paso a las selecciones en el Sudamericano

Luego de la consagración de Andes Talleres en femenino y UVT en masculino, el hockey sobre patines comienza a vivir los Sudamericanos a nivel selecciones, desde este martes, con la inclusión participativa de equipos categoría Sub 19.

Así, ya están definidos los equipos que disputarán el certamen continental. El estadio Aldo Cantoni será escenario de la primera jornada, con dos partidos correspondientes al Grupo masculino, con las dos selecciones de Argentina.

La de mayores enfrentará a Uruguay y la de juveniles a Brasil. Las selecciones de damas serán: Argentina, Chile, Brasil y Argentina Sub 19. Las de varones: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina Sub 19 y Chile Sub 19.

Cabe aclarar que las dos selecciones juveniles Sub 19 intervendrán en la fase clasificatoria, sólo a modo participativo, por lo que los resultados en esos encuentros, no serán tenidos en cuenta para la sumatoria de puntos.