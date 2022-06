Video y relato en primera persona: el agarrón viral a un futbolista sanjuanino

El sanjuanino Enzo 'Chimba' Fernández protagonizó un momento que se volvió viral este domingo jugando para Almagro en su visita a Gimnasia de Mendoza por la Primera Nacional. El atacante sufrió la rotura de su camiseta luego de que un rival lo agarrara para intentar evitar que el 11 se vaya mano a mano contra el arquero. En diálogo con Canal 13 San Juan, el futbolista relató el gracioso momento.

'Lo presioné al 5 de ellos y cuando la quiso rechazar justo me quedó a mí. De ahí cuando lo pasé me agarró la camiseta y sentí que se me rajó pero como me iba mano a mano con el arquero no me iba a frenar, era una contra peligrosa y quise aprovechar el momento. Sí sentí que se rompió la camiseta pero no iba a frenar, en ningún momento lo pensé. Lamentablemente no terminó en gol', contó.

Más allá del malestar por cómo terminó la jugada, el Chimba destacó que 'ahora nos cagamos de risa porque es viral en todos lados por cómo se rompió la camiseta'. Además, se hizo cargo de su definición: 'el agarrón no influyó en la definición, fue toda mía. Quise dar el pase a mi compañero que llegaba por adentro pero lo di mal', describió sobre el ataque que terminó en tiro de esquina.

Incluso, Fernández ahí no más también sacó a lucir su picardía: 'el árbitro me decía que tenía que salir hasta que me trajeran otra camiseta pero yo no quería porque me iba a perder la jugada e íbamos a quedar con uno menos, así que empecé a hacer tiempo hasta que el utilero me pudo traer otra y me la pude cambiar. Fue un momento que queda para la historia porque nunca me había pasado'.

Lamentablemente para el sanjuanino el partido terminó 1 a 0 en favor de Gimnasia de Mendoza, gracias al gol de Leandro Ciccoloni. Sin embargo, el Chimba sigue demostrando ser un hombre clave en el ataque de Almagro, que marcha séptimo en la Primera Nacional con 28 puntos, tras 18 fechas, y así se mantiene en zona de clasificación al reducido por el segundo ascenso a Primera División.