Arriba la celeste y blanca: las posiciones del hockey sobre patines

Jornada completa de Sudamericano de naciones en el Aldo Cantoni, la disputada este miércoles, ya que con el inicio del femenino, se dieron partidos y resultados positivos en ambas ramas. Las Águilas arrancaron el torneo con una victoria contundente sobre Brasil por 8 a 0. El equipo dirigido por Darío Giuliani formó inicialmente con Anabella Flores en el arco, Lourdes Lampasona, Julieta Fernández, Salomé Rodríguez y Adriana Soto.

En el primer tiempo las Águilas hicieron diferencia, colocando el partido 5 a 0 con dos goles de Julieta Fernández, dos de Lourdes Lampasona y el restante por intermedio de Salomé Rodríguez. Los tres restantes en el segundo tiempo llegaron por intermedio de Adriana Soto, Camila Moreno y Martina Sad.

En el partido previo, Chile y Argentina Sub 19 empataron 2 a 2. Las posiciones después de la primera fecha, ubican como punteros de grupo a Argentina con 3 puntos, Argentina Sub 19 y Chile con 1 punto y cierra Brasil sin unidades. En rama masculina, Argentina seniors se enfrentó a la Sub 19 y fue victoria de los mayores por 4 a 0.

Federico Balmaceda fue el autor del único gol del primer tiempo, mientras que en el complemento Francisco Bielsa, Marcos Vega y Facundo Peralta, marcaron los goles para la victoria definitiva del equipo de José Luis Páez. En el partido previo, Chile derrotó a Uruguay por 8 a 0. Argentina lidera la tabla de posiciones con 6 puntos, escoltado por Chile y Argentina Sub 19 con 3 puntos, Brasil, Uruguay y Chile Sub 19 sin puntos.

La programación para este jueves en el estadio Aldo Cantoni, es la siguiente:

13:00 hs – Argentina Sub 19 – Brasil - Femenino

15:00 hs – Chile – Brasil – Masculino

17:00 hs – Argentina Sub 19 – Uruguay – Masculino

19:00 hs – Argentina – Chile Sub 19 – Masculino

21:00 hs – Argentina – Chile - Femenino