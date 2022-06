Atención Boca: Corinthians le rescindió el contrato a una de sus figuras

Más allá de la triple competencia, Boca tiene un objetivo mayor y muy claro: La Copa Libertadores. Por los octavos de final de la competición máxima en Sudamérica, El Xeneize podría tener buenas noticias antes de jugar el cruce con Corinthians.

La buena para el Xeneize, es que la dirigencia del Timao decidió rescindirle el contrato a una de sus figuras en el plantel. Se trata de Jô, el experimentado delantero de 35 años que protagonizó un episodio extra futbolístico que enojó a los dirigentes del equipo brasilero.

Es que el atacante brasileño fue visto el martes en un bar tocando Pagode y al otro día faltó al entrenamiento. Tras ese episodio, los directivos tomaron la decisión de buscar la salida del delantero: ‘El jugador expresó la voluntad de rescindir el vínculo de forma anticipada. El Corinthians aceptó la decisión del atleta e informa que el contrato, vigente hasta diciembre de 2023, fue rescindido’

De todas formas, la ausencia de Jô al entrenamiento no es algo aislado y al delantero no se lo veía muy comprometido: en marzo, el jugador se ausentó de dos entrenamientos tras viajar para celebrar su cumpleaños y tanto la directiva como Vítor Pereira (DT del Timao) dijeron que no perdonarían un nuevo fallo del ex Manchester City.

El atacante fue habitualmente titular en el equipo paulista y participó de 19 partidos en la temporada, con un saldo de cuatro goles marcados. Además, disputó ambos cotejos con Boca en la fase de grupos, tanto la ida (victoria 2-0 del equipo brasilero) como la vuelta en la Bombonera, que fue empate 1-1.

Como si fuera poco, el equipo que dirige Pereira no pasa su mejor momento deportivo: si bien continúa puntero del Brasileirao con 18 unidades, viene de caer ante Cuiabá (que pelea por no descender) por 1-0 en condición de visitante.