La chica que en un regalo de su hermana descubrió su pasión y va contra los prejuicios

Martina Farías es una chica de 15 años que participó representando a la provincia en Femenino Street en los Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas, que se desarrollan en San Juan. En diálogo con Canal 13 San Juan derribó algunos prejuicios sobre quienes practican skate y contó cómo descubrió su pasión: 'Cuando yo tenía 10 años mi hermana pidió un skate para los 15 y como no lo usaba lo agarré yo'.

Lo que comenzó como una diversión, se fue convirtiendo en un hobby que la llevó a practicar el deporte como una profesional. 'Son cosas que no esperé nunca porque es un deporte urbano y como que mucha gente lo ve como algo malo. Pero a mí me sirve para desestresarme y para olvidarme de todo un poco porque por ejemplo si no te concentras en el truco, el truco no te sale', destacó Martina.

En cuanto a su talento, sostuvo que ella no se daba cuenta que lo tenía porque era muy chica pero que los skaters que eran como sus profesores le dijeron a su madre que siguiera practicando este deporte porque podía llegar lejos. 'Ahora estuve participando en Femenino Street. También hay bowl pero todavía no sé desplazarme tan bien entonces preferí solo una disciplina', relató la joven.

Durante los Sudamericanos, a Martina le jugó en contra una fisura en la clavícula que sufrió mientras entrenaba, lo cual la perjudicó a la hora de competir pero, ella mantiene su optimismo. 'Hay que seguir, he tenido el apoyo de todos, no tan sólo en casa. Que el primer Sudamericano sea en San Juan es un lujo para todos nosotros los que nos gusta el skate y estamos muy orgullosos', señaló.

Sin embargo, no todo es skate en su vida. La joven deportista cursa el 4to año en la escuela Carlos Pellegrini. 'Me llevo una sola materia que la rendiría ahora pero como no pude estudiar por lo que estoy en los Sudamericanos voy a hablar en la escuela para ver cuándo la puedo rendir. Pero a los chicos que hacen deportes les digo que no tienen que dejar la escuela', reflexionó.

Y continuó: 'Todo depende de la persona no del deporte que hagan, o sea cada uno lo toma como quiere para su futuro. A mí me gustaría poder llegar bastante lejos con el deporte y creo que se me va a dar pero, si no se da me gustaría estudiar odontología. Yo sinceramente no me esperé nunca lo que está pasando y menos en el skate porque es un deporte urbano y la gente por ahí lo critica mucho'.