Polémica en Jockey Club: la dirección desmintió que los puestos de trabajo estén en peligro

La polémica por la intervención de la Comisión de Carreras en el Jockey Club tiene preocupada a varias familias que viven de la actividad. Al respecto, el presidente de la Comisión Directica, Alejandro Puyg, dijo que es posible que las personas desafectadas hayan alimentado esa versión.

“Habrán hecho algún comentario no veraz y malicioso para generar algún disturbio o preocupación. Me ha llegado el rumor y he leído en algún portal que más de 100 personas se quedarían sin trabajo y es falso”, aclaró el entrevistado en TardeTrece.

En relación a la situación institucional dijo que ha tomado la decisión interna de desafectar a la Comisión de Carreras, que está integrada por propietarios de caballos luego de la auditoría contable realizada por la Comisión Revisora de Cuentas del club. “Se encontraron violaciones graves a un montón de artículos del estatuto, en cuanto al manejo de administración de fondos y decisiones sobre los fondos del club”, explicó.

Si bien remarcó que la comisión tiene una cierta autonomía, como cualquier otra actividad del club es controlada y revisada. Detalló que se hizo un mal manejo de fondos “se compraron movilidades sin la autorización del club, también unos regadores y unos tractores, nunca nos enteramos. Se vendieron esas movilidades y se volvieron a comprar otras y resulta que las movilidades vienen rotas”, dijo y agregó, “hicieron una rendición con recibos de dudosa procedencia”.

A partir de la revisión realizara es que se ha tomado la decisión de intervenir la comisión, cuya normalización quedará a cargo de Marcelo Muñoz, un empleado con 40 años de experiencia.

“Entiendo que las personas del turf tangan miedo, solo escuchan una campana que mete miedo y uno reacciona, uno quiere cuidar su medio de manutención. Pero para nada de lo que están diciendo es verdad”, finalizó.

Desde la institución deportiva acudirán a la Justicia para poder establecer la veracidad de los incumplimientos denunciados.