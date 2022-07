El DT interino Ibarra seguirá hasta diciembre

Boca respira un poco de paz luego de la eliminación en la Copa y la salida de Sebastián Battaglia. Esta tarde el Consejo

de Fútbol ratificó al 'Negro' Hugo Ibarra hasta diciembre al frente del plantel profesional. El DT de la Reserva xeneize asumió como interino y en estos meses buscará enderezar el rumbo del equipo y ganarse un voto de confianza.



"Hoy presentamos el cuerpo técnico hasta el 31 de diciembre. Ya los conocen, son los campeones del mundo con nuestro club. Estamos felices de darle la bienvenida a Ibarra, Pompei y Gracián", sostuvo el presidente del Xeneize, Jorge Amor Ameal.

DESAFÍO PARA IBARRA

"Estoy muy feliz. Quiero mucho a este club que me ha dado muchísimo. Como jugador dejé todo, hasta la última gota de transpiración, y hoy me toca un rol importante y un desafió muy lindo de estar al frente como entrenador", expresó Ibarra, quien además aclaró los motivos por los cuales Carlos Izquierdoz no fue titular contra San Lorenzo: "Fue una decisión táctica".

RIQUELME

"Tenemos 18 meses que van a molestar bastante, así que hay que tener paciencia. Las cosas van bien, tomamos las decisiones que tenemos que tomar con mucha calma y seguridad. Estamos para eso. Y bueno, está clarísimo que han pasado cosas que le están dando de comer a los medios. Pero se está bien, se disfruta mucho", fue el mensaje de Román a Rial.