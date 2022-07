Mano de obra local, la clave del éxito de Ariel Persia

El fin de semana el piloto sanjuanino Ariel Persia ganó su primera carrera de la temporada. En el Circuito San Juan Villicum se adueñó con la sexta fecha del Top Race Series y quedó segundo a solo tres puntos del líder del campeonato Lucas Granja.

Al no tener costos para contratar a un equipo de afuera, el corredor armó su propia escuadra con mecánicos netamente sanjuaninos y los resultados está a la vista.

'El automovilismo es un deporte muy caro. De hecho hicimos nuestro propio equipo para poder estar presente, porque era imposible pagarle a un equipo. Los armamos con gente sanjuanina y nos ahorramos mucho en todo. El principal éxito es que todos tenemos puesta la camiseta. Otras escuadras tiene entre 5 y 6 ingenieros, acá soy yo y un equipo detrás que me respalda en todo, desde el mecánico hasta el que me infla las gomas', manifestó el ex campeón del Top Race Junior (2019).

El piloto que lleva 5 podios en la categoría, habló de los caro que es correr, los repuestos son a precio dólar. Sin la ayuda del Gobierno y las empresas privadas sería imposible correr'.

Con este triunfo y el podio que logró en la segunda fecha de Río Cuarto, el mayor de los Persia se colocó segundo en el campeonato con 138 puntos y a 3 del líder Lucas Granja. El corredor local no se almuerza la cena y sostiene que es muy 'temprano para hablar de campeonato. Todavía quedan carreras y el objetivo es seguir sumando victorias. El año pasado casi ganamos el campeonato, estuvimos muy cerca', concluyó Ariel Persia que sueña con levantar el título.

La próxima fecha será el 31 de julio en el autódromo de Rafaela.