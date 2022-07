Llegó a la provincia uno de los expertos en Argentina que enseñan skate

Desde San Nicolás, un pueblo en la provincia de Buenos Aires llegó, Marco Funes, llegó a la provincia para capacitar a los futuros profesores del skate hasta el próximo viernes, un deporte que crece en la provincia de San Juan. Desde la secretaria de Deportes avanzaron en la conformación de la escuela, de la mano del nuevo skatepark.

Funes comenzó con esta pasión desde los 16 años y llevó adelante la idea con el finde lograr la construcción de un skatepark en su pueblo natal y así poder enseñar este deporte que lo apasiona. “Continué a pesar de ciertas opiniones y se comprobó que teniendo ayuda, por lo menos cuando arrancás, la curva de aprendizaje se acorta muchísimo. Es un deporte técnico que requiere mucho tiempo de práctica”, dijo el profe en TardeTrece donde dio una breve clase y aseguró que no hay edad para hacer lo que a uno le gusta.

“Si el cuerpo te da y te mantenés, yo me cuido en las comidas, entreno para poder seguir andando en skate”, contó, se trata de la segunda vez que visita San Juan, la primera como jurado del sudamericano de patín y ahora para compartir su conocimiento con los referentes sanjuaninos de la tabla. “Me encanta San Juan es hermoso, la verdad que me encantó la ciudad y la gente”, manifestó.

Finalmente explicó las partes del skate, que contiene piezas elementales para poder practicar el deporte, “se compone de una tabla, se ida madera de gatambú o maple canadiense, que es de mejora calidad, más liviano resistente y flexible”. También “una liza autoadherente de distintas calidades, tiene los tracks que son los ejes metálicos que no solo amortiguan los impactos sino que para poder doblar tiene bujes de goma”.

Además, “tiene cuatro ruedas espaciales para skate, las buenas son de un poliuretano especial para rodar en demento y lograr velocidad”.

También dijo que “el diseño de la tabla va en gustos, la más usada de la de doble deck que es lo más óptimo en desarrollo de tablas”.

“Me convocaron para la capacitación por la experiencia que tengo dando clases y soy muy charlatán, me invita la secretaria de deportes para compartir mis conocimientos con estos chicos se san juan que son referentes unos pibes divinos”, aseguró.

Finalmente dijo que lo importante de las escuelas es poder transmitir el sakateboardin a las nuevas generaciones y que el deporte no muera. “De acá a un año se van a dar cuenta de los impresionante que es lo que construyeron”, finalizó.