Conocé el precio de las entradas para la gran final entre Unión y Aberastain

La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer este viernes el precio de las entradas para la final del torneo de Invierno entre Unión y Aberastain (domingo 16 horas en el Bicentenario). La popular costará $600, las plateas $800, mientras que damas, jubilados y menores desde los 4 años pagarán $400.

Por otro lado también se definió qué sector del estadio ocupará cada parcialidad: cabecera popular sur y platea baja oeste sur, Aberastain. Cabecera popular norte y platea baja noroeste Unión.

En cuanto al operativo de seguridad, el mismo comenzará a las 10 de la mañana; teniendo en cuenta que a las 13 se jugará la final de cuarta división entre Alianza y Peñarol. El ingreso para los simpatizantes del Naranja y el Azul será a partir de las 12 y las entradas solo se podrán adquirir en las boleterías del mismo estadio.

COMO LLEGA CADA UNO A LA FINAL

UNIÓN

Unión llegó a esta instancia luego de una campaña perfecta. Terminó primera la fase regular con una sola derrota. Luego en cuartos eliminó a Marquesado en una llave muy polémica por los arbitrajes. Ganó 1-0 en la ida y en la vuelta. Después le tocó bailar con la más fea, San Martín. Igualó 0-0 en Concepción y en la vuelta ganó 1-0 con un gol de Oballes

en Villa Krause.

ABERASTAIN

En la vereda de enfrente el Naranja ya hizo historia con meterse en la final. En cuartos dio el batacazo y sacó del camino

a Desamparados. Igualó 1-1 en Puyuta y ganó 2-1 en Pocito. En semis vino el duro San Lorenzo. Terminaron 1-1 en el primer

partido y en la vuelta el equipo que dirige Cristian Molina pasó a la final por la vía de los penales. Esta llave le dio suspenso a la definición, debido a que el Ciclón elevó una protesta a la Liga por la mala inclusión del jugador Enzo Cejas en el cotejo de ida. El mismo estaba suspendido con cinco amarillas, firmó planilla pero no ingresó.

La Liga, apoyada en el reglamento FIFA, interpretó que Aberastain no quiso sacar ventaja deportiva, ya que el futbolista no incidió no entró. Así mismo interpretó que San Lorenzo tendría que haber reclamado los puntos en el primer partido y no cuando quedó eliminado. Es por eso que rechazo la protesta y ratificó la clasificación de Abertastain a la final. Aunque tan barata no la sacó el Naranja, pues Cejas fue suspendido por diez partidos y le aplicó una multa por el valor de diez entradas al club.