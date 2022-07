Quedó ciego a los 13 años y se aferró al deporte para salir adelante

Tenía apenas 13 años (1978) y llevaba una vida normal. Le gustaba jugar a la pelota con sus amigos y recién ingresaba al secundario en la escuela Boero. Pero de un día para el otro su vida cambió rotundamente. A semanas de ver a la Selección argentina de fútbol campeona del mundo, una vasculitis (inflamación de los vasos sanguíneos) le afectó las retinas y fue perdiendo la visión en sus ojos. En cuestión de meses quedó ciego por completo. Fue un golpe muy duro que le costó superar. Sin embargo gracias al apoyo de su familia, a la rehabilitación y sobre a la práctica deportiva salió adelante.

Se trata del ciclista sanjuanino Omar Rodríguez (56 años) que hace 35 años que le hace frente a su discapacidad haciendo deporte adaptado. Arrancó con triatlón, luego hizo mountain bike, natación y finalmente encontró su pasión, el ciclismo. Fue el primer pedalero adaptado en competir en las ruedas finas.

'Empecé a perder la vista a raíz de una vasculitis que me afectó las retinas. Días antes Argentina había salido campeón del mundo por primera vez. Tengo el recuerdo de todo ese mundial, los goles y el último partido. En el lapso de ocho meses de ver sin ningún problema y sin lentes, me quedé ciego por completo. Antes de quedarme ciego por completo, en abril de 1979, también pude ver campeón a la Selección nacional de hockey en San Juan.

Luego en el año 1986 me hicieron una operación para intentar recuperar la vista. Las probabilidades de volver a ver eran altas, de un 85%, pero no tuve suerte. Ahí supe que quedaba ciego para el resto de mi vida. Esa parte fue muy dura, porque creí estar preparado par esa nueva vida de ciego. Sobre todo teniendo en cuenta que llevaba siete años en el mundo de los ciegos', relata el duro momento que atravesó.

El ciclista adaptado contó cómo fue perdiendo la vista y cómo el deporte lo fue ayudando a salir y a mejorar su calidad de vida.

'Había ingresado a la escuela Boero, Fuí 15 días y tuve que dejar de ir porque no podía ver lo que se escribía en el pizarrón.

Debido a esto en junio ingresé en la escuela Braile para el periodo de rehabilitación, era para aprender el sistema braile y a usar

el bastón. En ese momento algo veía y se estimaba que más adelante podía recuperar la visión con una operación. Entonces me adelante a la rehabilitación.

Eso permitió hacer el séptimo grado y a fines del '81 rendí en el colegio nacional e ingresé a primer año. Justo en ese momento

me quedo ciego por completo, en los primeros pasos de la rehabilitación', cuenta la primera parte de su conmovedora historia.

En diciembre de 1980 recibió el alta y a partir de 1987 empezó a practicar deportes. 'Ahí comienzo con el atletismo en la especialidad de lanzamiento.

Después en 1991 arranqué con triatlón en un equipo de la Universidad, siendo el primer y único ciego triatleta en San Juan.

Luego hice un impas de 14 años y volví en 2008 con ciclismo adaptado, también en esta disciplina fui el primero en practicarla.

Compito a nivel local, nacional y también internacional'.

El deporte terminó siendo una herramienta clave para su rehabilitación y 'para seguir adelante. El deporte me dio salud también y

me ayudó a convivir con mi discapacidad. Siempre fui consciente de mi realidad. También debo agradecer e AQUATIC Center', admitió. Omar realiza sus tareas cotidianas sin problemas, es más hasta pone a punto su propia bicicleta. 'En la casa me manejo sin problemas, todo está adaptado a mis necesidades. No cocino, por dejado, ya que me cocina mi mujer. Sí le hago el mantenimiento a mi bicicleta. Le cambio la cámara, las cubiertas, la cinta, las ruedas, los piñones, el asiento, el manubrio, los pedales y también la limpio'.

Luego de haber contado su conmovedora historia de superación, Omar Rodríguez dejó un mensaje para aquellas personas que padecen problemas de salud o alguna discapacidad, 'no se dejen vencer por las adversidades de la vida. Los tropiezos y obstáculos son partes de la vida y está en uno saber sortearlos. Por algo somos seres inteligentes y pensantes'.

SU PROFESION

Además de correr en bici y hacer múltiples deportes, es masoterapeuta , 'hago masajes, un ciego lo puede realizar sin problemas. Estudié ciencias políticas, me quedan siete materias y la tesis para la licenciatura'.

SUS PALMARÉS EN EL DEPORTE

Su primer título fue en 2015, año en el que ganó la Vuelta a Pocito en ciclismo rural. En 2018 fue Sub campeón argentino en Tender (categoría de ciclismo adaptado), medalla de plata en el Argentino de Pista de ese mismo año, Integró el seleccionado sanjuanino de Juegos de Playa en 2018. Al año siguiente volvió a integrar al combinado local para los Juegos de Playa que se desarrollaron en Puerto Madryn. Ganó la categoría Posta, Triatlón y la general de Postas en el medio Ironman que se desarrolló en marzo de este año. Lleva corridas 7 ediciones del Desafío Ischigualasto, de las cuales conquistó 4. Además corrió tres ediciones de la Gran Fondo de Nueva York (Maratón). Ganó la primera y la tercera edición. Y ahora se prepara para el Argentino de Pista que se correrá en agosto en Santa Fe.

SU ÍDOLO

El gran ciclista Peter Sagan (tres veces campeón del mundo) 'es mi ídolo, tengo fotos con él', infla el pecho orgulloso Omar Rodríguez.

Omar Rodríguez, un ejemplo de vida y superación. Un deportista con un espíritu de lucha tremendo, que supo sobreponerse a su adversidad. Él nos enseña que en esta vida nada es imposible.