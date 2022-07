Caruso Lombardi: 'No dirijo San Martín porque el presidente es amigo del poder'

Fiel a su estilo, de frente y sin pelos en la lengua. El mediático entrenador de fútbol y periodista deportivo, Ricardo Caruso Lombardi pasó por 'Dale Luz' y repartió dardos para todos lados. El panelista de TN Deportivo criticó duramente al presidente de San Martín Jorge Miadosqui, a Carlos Tevez y la AFA. También habló de la situación de los técnicos en la Argentina y elogió a Maradona, su mentor en la dirección técnica.

'Nunca dirigí San Martín porque no se dio. La persona que dirige ese club (Jorge Miadosqui) no es de mi agrado, es amigo del poder', fuerte acusación del entrenador. ¿Se refiere a Jorge Miadosqui?, 'yo no los nombro. No me gusta que me den órdenes, con esa persona no me siento ni a conversar'. Pero si Desamparados y Peñarol lo llaman, 'lo pienso. Muchas veces digo que no y aparezco dirigiendo. Soy muy cambiante', agregó.

LA SITUACIÓN DE LOS TÉCNICOS

'Lamentablemente por haberme puesto a favor de los técnicos, no estoy dirigiendo. El sistema funciona así. Si algo le molesta a la AFA, te señalan con el dedo y te bajan de los clubes. Por eso los técnicos del interior están con miedo, le temen al poder. Los dirigentes no tienen paciencia, te eligen y te echan rápido. Los entrenadores no están debidamente cuidados. Algunos que dirigen están muy flojos de papeles y acá está permitido todo por eso vivimos estas cosas'.

CARLOS TEVEZ

'Lo que está mal hay que decirlo, Tevez no estudió para ser técnico. Pero bueno que actúa mal es el gremio, porque esta tomado y manejado por la AFA. Se metió gente que no tenía que meterse'.

DIEGO MARADONA

'Llegué a dirigir gracia a él (por Maradona). Me empujó para que dirija en primera. A él le debo muchísimo. Fue la base de mi carrera como entrenador, es lo máximo que me pudo haber pasado'.

¿Y SI TE LLAMA RIQUELME?

'Me junto a comer un asado, no me van a llamar de Boca. Tengo que hablar cosas lógicas. Ellos llaman a su gente. No hay manera de ir a esos clubes'.

¿DIRIGIRÍAS LA SELECCIÓN?

'Ni se me ocurre dirigir la Selección, ni un cachito. Hay otros técnicos con mejor balance como para agarrar la selección. Lo lógico es que le tienen que dar chance a gente que está en el medio. A la Selección la veo bien, tiene buenos jugadores y Messi está atravesando un buen momento, cosa que antes no le pasaba.