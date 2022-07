El presidente de Unión, dolido por los disturbios: 'Empañaron todo un esfuerzo'

Unión de Villa Krause se consagró campeón de la primera división de la local el pasado domingo 17 de julio, al vencer a Aberastain. Tristemente todo el evento quedó marcado por una salvaje agresión de decenas de hinchas del 'Azul' que invadieron el campo de juego al finalizar el partido. El presidente de la institución estuvo presente y en comunicación con Canal 13 mostró su dolor. 'Empañaron todo un esfuerzo', declaró

'Rony' Peña, máxima autoridad de Unión de Villa Krause, mostró en Banda Ancha su tristeza e indignación con todo lo ocurrido tras el pitido final. Principalmente lo que más sintió fueron los mensajes que le llegaron de sus allegados, los cuáles le manifestaron que no volverán nunca más a la cancha por el miedo que tienen a terminar lastimados.

'Esto empaña no solamente un resultado, empañaron todo un esfuerzo. Venimos trabajando desde hace 3 años a la fecha y esto era la frutilla del postre. Tengo amistades que han querido regresar a la institución, familias enteras que había costado que vuelvan a la cancha. Después de ayer (17 de julio) poco les importó el resultado. 'Te felicito por todo, pero no vuelvo más a la cancha' me decían y eso duele. Duele porque uno siente a la institución muy adentro', expresó.

Peña aseguró que de manera paulatina a lo largo de todo el torneo habían logrado que las familias fueran regresando a las tribunas. El dirigente aseveró que hasta el momento no había tenido ningún inconveniente considerable y todo eso se arruinó por la actitud de los violentos que invadieron la cancha.

'La hinchada se equivocó, la veníamos manejando bien. Estoy feliz de que Unión pueda recuperar esa pasión que siempre tuvo y de que la gente vuelva pero hubo otro tipo de gente en la cancha. Todo este año, en otras instituciones hubo problemas con la seguridad, no quiero nombrar los clubes pero en Unión no hubo ese tipo de problemas. Se manejó muy bien y de pronto sucedió esto', manifestó.

Además del miedo que le generaron a los hinchas genuinos de Unión, 'Rony' recalcó la indignación que le generó que los jugadores y el cuerpo técnico no pudieran tener un festejo acorde a todo el esfuerzo que hicieron. Desde su perspectiva estas personas no le retribuyeron a los futbolistas la garra que pusieron para consagrarse campeones.

'Se consiguió el objetivo y los jugadores se sintieron realizados. El cuerpo técnico igual porque cumplió. Lo lindo hubiera sido disfrutarlo con esa otra parte que faltaba que es la hinchada, pero no se pudo porque ellos no quisieron. Ellos no cumplieron con los jugadores. Los jugadores y el cuerpo técnico le entregaron la felicidad del logro, pero ellos no quisieron disfrutarlo con los jugadores. De esa manera lo veo', declaró.

Por último el presidente del 'Azul' de Villa Krause reveló que en horas de la tarde de este lunes formará parte de una reunión en las instalaciones de la Liga Sanjuanina de Fútbol. En la misma se definirá si multarán al club o que medida tomarán respecto a los disturbios ocurridos.

'Estoy esperando esta tarde una reunión. Me han pasado fotos de los daños que han provocado. En la Liga veremos si hay sanción, si hay multa, si hay que pagar algo. Veremos como sigue la historia. Es una cosa social y cultural. Hay que tratar de no ofender al sector de la hinchada que se comportó bien. No quiero ofender a la hinchada en general, estoy agradecido de los que se portaron bien'. sentenció.