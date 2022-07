Una fotógrafa sanjuanina fue agredida en el estadio del Bicentenario

La violencia parece no tener fin y una vez más el estadio del Bicentenario aparece como escenario. En esta ocasión no tuvieron protagonismo los hinchas, sino los propios futbolistas. Un jugador de Camioneros (perdió 3-1 ante Peñarol por el Federal A) agredió a una fotógrafa sanjuanina. La camarógrafa Guadalupe González captó con su cámara una pelea entre dos futbolistas visitantes (Federico Ferreira y Gonzalo Vivanco) en el pasillo camino a los vestuarios. Situación que no le gustó a uno de sus compañeros y la increpó. Le sacó la cámara y evitó que siguiera grabando ese momento incómodo. No conforme con eso, comenzaron a discutir con los plateístas del Bohemio, por suerte la cosa no llegó a mayores.

'Viví un mal momento, por suerte no me pasó nada y la cámara está bien. El fin de esto es que se acabe la violencia. El jugador me dijo que no tenía que grabar ni sacar fotos. Que esas cosas no se suben. Me metió me dio el manotón de atrás y me prepoteaba. Hasta que el cuarto árbitro intervino y lo sacó', confesó Guadalupe.