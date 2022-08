Conocé la sanción que recibieron Unión y Aberastain, tras la escandalosa final

La Liga Sanjuanina de Fútbol aplicó una medida ejemplificadora, tras los hechos de violencia que se registraron en la final del fútbol local. El Tribunal de Pena resolvió multar a Unión con el valor de 300 entradas ($180.000) y 6 partidos sin público en condición de local. Mientras que Aberastain la sacó más barata, el Naranja fue castigado con solo 2 encuentros sin gente en Pocito.

La medida rige para socios, hinchas y simpatizantes. En cada encuentro de local, tanto Unión como Aberastain, deberán presentar un listado de jugadores titulares, suplentes, cuerpo técnico y ayudantes de campo. Además solo se permitirá un máximo de 10 dirigentes, los cuales deberán exponer su DNI, nombre, apellido ante la Secretaría de la Liga, todo bajo responsabilidad de la institución. Ambos clubes deberán contar con presencia policial, tanto adentro como afuera del estadio para evitar cualquier tipo de incidente.

La multa comienza a regir a partir de este fin de semana en el inicio del torneo de Verano. El flamante campeón Unión arranca con el pie izquierdo. El domingo recibe a Colón y Aberastain a Peñarol, ambos jugarán a estadio vacío.

El domingo pasado Unión se consagró campeón del torneo de Invierno al superar 2-0 a Aberastain. Finalizado el partido los hinchas de ambos equipos ocasionaron destrozos y disturbios en el Bicentenario. Golpearon a jugadores rivales, dañaron el estadio, le robaron a periodistas y agredieron a los efectivos policiales. Ante esto el Tribunal de Penal de la Liga labró un acta y tomó una medida ejemplificadora.

PRIMERA FECHA

SÁBADO: Marquesado vs. San Lorenzo y Juventud Zondina vs. Rivadavia

DOMINGO. Atenas vs. Árbol Verde, Sarmiento vs. Del Bono, 9 de Julio vs. Carpintería, Unión vs Colón Junior, Juv. Unida vs. Alianza,

Aberastain vs. Peñarol.

LUNES: Desamparados vs. Villa Obrera.

MARTES: San Martín vs. Trinidad, Predio E. Más