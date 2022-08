San Martín ya tiene fecha para estrenar las nuevas luminarias led

Después de tres años, San Martín volverá a jugar de noche. La semana pasada comenzaron las obras para refaccionar las torres de iluminación y en 20 días estará terminada. En la fecha 28 de la Primera Nacional el Verdinegro estrenará las luces led, cuando reciba a Brown de Adrogué. Todavía no está confirmado el día del partido, pero se especula que podría jugarse el sábado 13 de agosto a las 21 horas en Concepción.

Mañana a las 19 visita a Tristán Suárez y el 28 de julio recibe a San Martín de Tucumán en uno de los televisados de la fecha. Luego el lunes 8 de agosto visita a Defensores de Belgrano y la próxima fecha será local de Adrogué en horario nocturno.

La última vez que el conjunto sanjuanino jugó de noche en su estadio fue en el año 2019, cuando todavía militaba en la Primera División. El 16 de febrero el equipo sanjuanino igualó 1-1 ante Independiente en su última presentación de noche. El colombiano Humberto Osorio de cabeza fue el autor del gol de San Martín.

HAY EQUIPO

El entrenador Raúl Antuña no realizará modificaciones para visitar mañana a Tristán Suárez. Leonel Álvarez que no jugó ante Sacachispas, Instituto y Agropecuario por úlcera en los dedos del pie izquierdo, sigue en su etapa de recuperación. No viajó con el plantel y podría reaparecer frente a los tucumanos. Por otro lado Alejandro Molina, que fue expulsado ante Instituto, ya cumplió la fecha de suspensión y volverá ante el Ciruja en lugar del lateral derecho Franco Aranda.

Por ende San Martín formaría con Nicolás Avellaneda; Pablo Aranda, Matías Escudero, Jonathan Botinelli, Felipe Di Lena; Ignacio Antonio, Martín Rivero, Tomás Fernández, Sebastián González; Ignacio Lago y Matías Giménez.