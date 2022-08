El presidente del Azul, caliente: 'Nos tiraron abajo todo un proyecto, se les fue la mano'

Unión de Villa Krause fue castigado con 300 entradas y 6 partidos sin público, luego de los incidentes que se produjeron en la final del torneo casero. Al conocer la sanción, el presidente de la institución Daniel Nelson Peña estalló y pegó el grito en el cielo en una nota a fondo con Canal 13.

No piensa renunciar, sí apelará la multa que le aplicó el Tribunal de Pena. También le confesó a Canal 13 que tendrá que acortar el presupuesto para encara el Regional Amateur que comienza en septiembre. 'Nos mataron, nos tiraron abajo todo un proyecto. Nos mataron anímicamente. Se les fue la mano con la sanción, con la quita de puntos estaba bien y no seis partidos sin público, con dos estaba bien. Se ensañaron con nosotros. La multa no fue pareja, porque hubo más roturas en la tribuna de Aberastain y solo le dieron dos partidos. Vamos a apelar', arrancó caliente la entrevista Rony.

El cuadro de Villa Krause todavía no puede festejar el título logrado, pues esta sanción le cortó las piernas en la parte económica. 'En estos tres meses sin público, entre el torneo local y el Regional pierdo tres millones de pesos en recaudación. Es una fortuna. Y a eso le agregamos las 300 entradas, que me las van a cobrar cuando vuelva la gente, son 7 partidos prácticamente sin gente, es una locura'.

Noticias Relacionadas Destrozos en el Bicentenario: qué rompieron los hinchas y cuánto costará repararlo

Peña reconoció que todavía no habló con el presidente de la Liga Juan Valiente para pedirle explicaciones sobre la sanción, 'la verdad que recién ahora me podría sentar a hablar porque estoy muy enojado. No quiero sospechar, si sospecho tengo que irme del femenino, porque no puedo estar al lado de gente que se ensaña con un club. Además hay otro error en la sanción, porque no aclara si correrá solo para el torneo local o también para el Regional'. También criticó el actual del Tribunal, 'en el tribunal hay gente sin experiencia para tomar estas decisiones. No se dan cuenta de las consecuencias'.

El público del Azul había vuelto a la cancha, ilusionado con el campeonato que finalmente logró. Recuperó hinchas, que hoy los tendrá afuera. El mayor ingreso de dinero, lo recaudaba con la masa de simpatizantes que concurrían al 12 de Octubre. 'Metíamos cerca de cuatro mil personas todos los partidos y ahora me quedo sin el mayor ingreso. Como salgo yo ahora a buscar sponsor, nos mataron', reiteró y sí aclaró que van a tener que recortar 'costos, el presupuesto. De un plantel de 40 jugadores, quizás tengamos que dejar 20 o 30. No vamos a poder sostenerlo'.

En cuanto a los hinchas que provocaron los desmanes manifestó que ya están identificados. 'Se han identificado, son cerca de 15 personas. La barra, La Famosa, ha colaborado y no los va a dejar entrar. Ellos mismos le van a aplicar el derecho de admisión. Es un buen gesto de parte de ellos. Y lo que sí vamos a hacer es implementar que solo ingresen socios, tenemos dos meses para trabajar en eso.

En cuanto a los hechos de violencia que causaron los hinchas de Unión, Peña se lo atribuyó a un 'problema social. La gente de Unión es un caso social, cultural y de respeto'.

Cuando Rony Peña asumió como presidente del Azul recibió varias sanciones por comportamientos indebidos, él hace su autocrítica, 'me costó reconocer que era u profesional dentro de la cancha y no un hincha. Uno es hincha y a veces con mis actitudes perjudiqué al club, pero supe cambiar'.

En el final Peña tiró un adelanto. El domingo Unión recibirá a Colón Junior por la primera fecha del torneo de Verano sin gente. 'Cuando termine el partido vamos a dejar ingresar a los hinchas para que puedan festejar el título con los jugadores en la cancha, como tendría que haber pasado en el Bicentenario'.