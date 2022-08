Se levantó el paro de árbitros y mañana arranca el torneo de verano

El comienzo del torneo de Verano de la Liga Sanjuanina de Fútbol finalmente dará inicio mañana sábado. Una deuda con los árbitros le puso suspenso al arranque. Los colegiados reclamaban los pagos de las semifinales, finales del torneo de Invierno y una actualización en los aranceles. Tras varias horas de debate acordaron la deuda y un aumento del 40% para los jueces de Primera División, hasta el momento. Con esta suba un árbitro pasará a cobrar una suma cercana a $4.500.

PROGRAMACIÓN

Sábado 23 de Julio

Marquesado vs. San Lorenzo - Nicolás Naveda

Juv. Zondina vs. Rivadavia - Alberto Rivero

Domingo 24 de Julio

Atenas vs. Árbol Verde - F. Quiroga

Sarmiento vs. Del Bono M. Gómez

9 de Julio vs. Carpintería R. Riveros

Unión vs. Colón Junior - M. Cruz

Juv. Unida vs. Alianza - D. Martínez

Lunes 25 de Julio

Sp. Desamparados v. Villa Obrera - Alfredo Cesar

Martes 26 de Julio

San Martín v. Trinidad | Cancha: Predio E. Más - S. Fernández

Aberastain vs. Peñarol - J. Diaz