Un referente deja el club por diferencias con el Consejo

La eliminación en la Libertadores y sus fuertes dichos en contra del Consejo lo condenaron. Tras la salida de Battaglia, el interino Ibarra no lo puso más. La excusa es que tenía una molestia y no estaba bien físicamente. Su salida era cuestión de tiempo. Hoy el Consejo de Fútbol confirmó que el capitán Carlos Izquierdoz emigrará al Sporting Gijón de España.

Hoy se va a terminar de cerrar su ida al Sporting de Gijón. Él nos lo ha pedido, por temas familiares. Boca está haciendo las gestiones", aseguró este mediodía Mauricio Serna, nombre fuerte de la dirigencia xeneize, en diálogo con TyC Sports. Y explicó su ausencia en los últimos compromisos: "El cuerpo técnico nuevo, a la cabeza de Hugo Ibarra, tomó la decisión de que Izquierdoz no jugara el clásico. Después se lesionó y sigue recuperándose".

Además, consultado sobre si el conjunto de La Ribera pierde a una pieza importante, Chicho soltó: "Lo evaluaremos con el tiempo. El tiempo termina poniendo las cosas en su lugar y dando la razón. Yo también fui capitán de Boca y a mi no me renovaron, me tocó irme y nunca pude volver, que era lo que más anhelaba".