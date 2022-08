Francisco Álvarez, mano a mano con Canal 13: 'La pasaba mal en Talleres'

Francisco Álvarez fue vendido desde San Martín de San Juan a Talleres en enero de este 2022, a cambio de unos 265.000 de euros. Si bien este fue un gran fichaje para el central sanjuanino al volver a la máxima categoría, nunca tuvo los minutos esperados por lo que fue cedido a Patronato y todo cambió. En este contexto en el que esta viviendo un gran momento personal, el joven habló con Canal 13 en Dale Luz y reveló que no la estaba pasando bien en el club cordobés.

Cuando el defensor de 22 años se decidió a pasar a la 'T', lo hizo con el objetivo de meterse entre los once titulares. Sin embargo, después de un semestre quedó más que claro que no entraba en los planes del DT portugués Pedro Caixinha. Debido a esto la dirigencia a mitad de año buscó prestarlo y fue el 'Patrón' el que de la mano de Facundo Sava presionó por él.

'Era lo que necesitaba, en realidad es lo que todo jugador necesita. La verdad es que la estaba pasando mal el último tiempo en mi club anterior pero gracias a Dios acá estoy bien, estoy contento y estoy jugando. Mi familia, al igual que yo, la estaba pasando mal. Ahora tanto ellos como otra gente de San Juan que se acerca a mi me manda muchos mensajes, también gente de Córdoba que estuve poco tiempo pero también me llegaron mensajes muy buenos de los hinchas', expresó.

Para hablar con precisión sobre la situación por la que estaba pasando Álvarez, es tan sencillo como analizar su tiempo de juego. En un semestre completo con el combinado 'tallarín' Francisco estuvo en cancha apenas 240 minutos repartidos en 5 partidos. En cambio, en sólo un mes y medio con Patronato, ya disputó 436 minutos en 9 presencias.

Además de la confianza que depositó en él el 'colorado' Sava, el sanjuanino le ha respondido con buenos rendimientos. Se destacó por ejemplo su participación en la victoria por penales ante Colón, dejando afuera de la Copa Argentina al 'Sabalero'. No obstante su partido más recordado es justamente el el último que disputó ante Tigre el pasado miércoles 20 de julio. Esto se debe a que anotó su primer gol con la casaca de Patronato, dándole la victoria por 1 a 0 a su equipo.

'Es una alegría muy grande, encima que fue mi primer gol fue el tanto del triunfo. Fue un festejo doble yo y mi familia estamos muy contentos. Me recibió muy bien la gente que trabaja en el club, hay un grupo muy unido. Están todos predispuestos que era lo que yo necesitaba aparte de jugar, cosa que no venía haciendo en Talleres. Acá me recibieron bien y además de eso estoy cumpliendo lo que vine a hacer que es jugar. Desde que llegué, a los dos días ya me tocó jugar', manifestó.