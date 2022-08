Aberastain arrancó con sed de revancha el torneo de Verano

Aberastain se quedó masticando bronca, luego de perder la final del torneo de Invierno ante Unión. En el cierre de la primera fecha del campeonato de Verano, el equipo de Pocito goleó 3-1 a Peñarol en condición de local. Juan Fernández en dos ocasiones y David Pelletán marcaron para Aberastain, mientras que Rodrigo Galván descontó para el Bohemio.

Además esta tarde se disputó otro partido que cerró la primera fecha. San Martín igualó sin goles ante Trinidad en el predio Emmanuel Mas.

Por otro lado la Liga Sanjuanina ya diagramó la segunda fecha y le puso nombre al torneo de Verano. El mismo se jugarán en homenaje al Dr. Edgardo Melian, mientras que la Superfinal será en honor al fotógrafo fallecido Roberto Carlos Poblete.

Sábado 30 de Julio

Árbol Verde vs. Aberastain

San Lorenzo de Ullum vs. Sportivo Desamparados

Domingo 31 de Julio

Alianza vs. Marquesado

Trinidad vs. Juventud Unida

Colón Junior vs. San Martín

Carpintería vs. Unión

Rivadavia vs. 9 de Julio

Del Bono vs. Juventud Zondina

Atenas vs. Sarmiento

Martes 2 de Agosto

Villa Obrera vs. Peñarol