Los Pumas, con lista confirmada para jugar en San Juan

Los Pumas regresan a San Juan luego de 4 años. El 13 de agosto (16.10) el seleccionado argentino de rugby jugará ante Australia en el Bicentenario por la segunda fecha del Championship. El head coach Michael Cheika conformó un plantel de 34 jugadores, en la lista no hay ningún rugbier sanjuanino.

Los Pumas jugaron 4 veces en la provincia, de las cuales obtuvieron 2 victorias y 2 derrotas.09/06/2018 Los Pumas 10 vs Gales 23, 10/06/2017 Los Pumas 34 vs Inglaterra 38, 22/06/2013 Los Pumas 29 vs Georgia 18 y 09/06/2012 Los Pumas 37 vs Italia 22.

La última vez que los australianos pisaron Argentina fue en 1997. Aquella vez se impusieron por 18-16 en cancha de Ferro. Las series anteriores en las que el rival de Oceanía disputó tests-matches en la Argentina fueron en 1979 y 1987.

EL PLANTEL ELEGIDO POR EL DT

Matías Alemano, Lautaro Bazán, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Rodrigo Bruni, Santiago Carrera, Lucio Cinti, Santiago Cordero, Agustín Creevy, Tomás Gallo, Francisco Gómez, Juan Martín González, Santiago Grondona, Juan Imhoff, Facundo Isa, Marcos, Kremer, Tomás Lavanini, Juan Cruz Mallía, Pablo Matera, Santiago Medrano, Julián Montoya (capitán), Matías Moroni, Matías Orlando, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Ignacio Ruíz, Joel Sclavi, Nahuel Tetaz, Benjamín Urdapilleta y Mayco Vivas.

LOS WALLABIES

Allan Alaalatoa, Rory Arnold, Jock Campbell, Quade Cooper, Pone Fa'amausili, Folau Fainga'a, Lalakai Foketi, Nick Frost, Matt Gibbon, Jake Gordon, Reece Hodge, Michael Hooper, Jed Holloway y Len Ikitau. Marika Koroibete, Rob Leota, Noah Lolesio, Lachlan Lonergan, Tate McDermott, Fraser McReight, James O'Connor, Hunter Paisami, Jordan Petaia, Matt Philip, David Porecki, Pete Samu, Irae Simone, Scott Sio, James Slipper, Darcy Swain, Taniela Tupou, Rob Valetini, Suliasi Vunivalu, Nic White, Harry Wilson y Tom Wright.

ENTRADAS

Popular Norte y Sur: $1.500

Platea Este: $2.000

Platea Alta Oeste: $3.000

Platea Baja Norte y Sur: $4.000

Platea Baja Central: $5.000

LA GIRA DE LOS PUMAS

06/08/22 Los Pumas vs Australia 16:10 Mendoza

13/08/22 Los Pumas vs Australia 16:10 San Juan

27/08/22 Nueva Zelanda vs Los Pumas 4:45 Christchurch

03/09/22 Nueva Zelanda vs Los Pumas 4:05 Hamilton

17/09/22 Los Pumas vs Sudáfrica 16:10 Buenos Aires (Cancha de Vélez)

24/09/22 Sudáfrica vs Los Pumas 12:05 Durban