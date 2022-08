El Club Carpintería se levantó tras el terremoto e inauguró obras

En la tarde de este martes, quedaron inauguradas nuevas obras en el Club Deportivo Carpintería, de Pocito, donde se realizaron mejoras en la infraestructura de la institución. En 2019 comenzaron los trabajos que incluyeron la refacción de la antigua secretaría, remodelación de vestuario de árbitros y refacciones de techo en los vestuarios.

En el año 2021, luego del sismo que provocó grandes daños, el Gobierno provincial a través de la Secretaría de Deportes también realizó el nuevo salón de usos múltiples (SUM), nueva secretaría, cierre perimetral de la institución, refacciones en muros internos y la pintura del playón polideportivo y portal acceso.

Estas obras suman a unos 170 metros cuadrados construidos y 610 metros lineales de muro perimetral nuevo en el predio ubicado en bulevar Anacleto Gil y calle Mendoza. El gobernador recorrió las obras y descubrió las placas recordatorias, momento en el cual ratificó el compromiso se su gestión con la práctica deportiva.

'Para eso hacen falta instalaciones y es lo que venimos a inaugurar hoy. El terremoto dañó viviendas pero también infraestructura e instalaciones deportivas, no solo en el Club Carpintería, sino también en Aberastain, Atenas, Picón, Juventud Unida y en todos estos clubes se están haciendo mejoras. Esto es un trabajo coordinado', dijo.

A su turno, el intendente de Pocito, Armando Sánchez, dijo que 'con esta institución y con estas instalaciones que son impecables lo único que tenemos que hacer es cuidarlas y disfrutarlas entre todos'. Por su parte, el secretario de Deportes, Jorge Chica, recordó el apoyo del Estado al club una vez ocurrido el terremoto.

'En ese momento me reuní con Juan y recorrimos esta institución donde lo único que veíamos era block tirado; no había quedado nada en pie, solo algo de tela y los arcos. Ahí empezó nuestro compromiso; no solo trabajamos con este club sino con otros clubes del departamento', agregó y reconoció a los dirigentes sanjuaninos.

El presidente de la Comisión del Club Carpintería, Juan Ángel Díaz, dijo que 'fue duro arrancar con una comisión en el año 2020 con una pandemia y luego, con un terremoto que dejó a nuestro club a la deriva. Hoy, ver todo esto nuevo para que disfruten los chicos es muy lindo'. Posteriormente, agradeció a las autoridades el apoyo.

Al finalizar los discursos, las autoridades entregaron bolsones con elementos deportivos para las disciplinas que se practican en el Club Deportivo Carpintería. También estuvieron los diputados Marcela Monti y Gastón Berenguer; el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent; autoridades y dirigentes del club anfitrión.