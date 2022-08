Golpe duro: San Martín cayó ante los tucumanos y dejó el invicto como local

San Martín no puede doblegar al Ciruja..

San Martín no jugó bien, cayó como local 2-0 ante el Ciruja y Antuña perdió el invicto en Concepción. Con este resultado el Verdinegro bajó al noveno lugar, pero continúa en zona de clasificación al Reducido en la Primera Nacional. El equipo sanjuanino consumó la segunda derrota al hilo y necesita recuperarse para no salir de los puestos de privilegio. El lunes a las 21.10 irá por la revancha ante Defensores de Belgrano de visitante y luego el martes 8 será local de Brown de Adrogué, encuentro que sería de noche.

El equipo se vio superado ante un gran rival y se vio reflejado la posición de cada equipo en la tabla de posiciones. La gran pregunta ahora es saber cómo sale el Verdinegro de dos golpes muy duros para seguir prendido en los puestos de clasificación. El 'Purruco' tendrá que trabajar mucho en lo anímico para levantar al equipo.

San Martín dominó la pelota pero no tuvo claridad para crear peligro. En el segundo tiempo pagó caro las desatenciones defensivas y no supo capitalizar las innumerables chances de gol que tuvo. Además los cambios no dieron resultado y de esta manera el equipo sanjuanino dejó un invicto de 10 (9 victorias y 1 empates) partidos en el Hilario Sánchez.

Del otro lado, el Ciruja sumó una victoria crucial que lo colocó como escolta de Belgrano en La Primera Nacional. Abregu marcó el primer gol con un remate que se desvió en un defensor y el segundo fue un cabezazo letal de Miritello.