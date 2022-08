Raúl Antuña: 'Esperemos que este golpe no nos afecte'

El Verdinegro perdió 2-0 ante San Martín de Tucumán como local y consumó la segunda caída consecutiva. A pesar del duro golpe el entrenador de San Martín Raúl Antuña se mostró fuerte para sacar el equipo adelante.

'Nos golpearon en los momentos justos. Fue un partido complejo, el que se equivocaba perdía. Fue una derrota inesperada. Espero que este golpe no nos afecte, no debería porque el campeonato es largo. Esto lo sacamos adelante con personalidad, poniéndole el pecho y trabajando. Una derrota no nos tiene que cambiar el pensamiento y la manera', analizó el traspié el técnico verdinegro.

En cuanto al desarrollo del encuentro del 'Purruco' manifestó 'tuvimos el control del partido y lo perdimos en diez del segundo tiempo. Cuando nos acomodamos vino el primer gol' y desde su óptica a San Martín le faltó 'ser más punzante y tener mayor convencimiento para atacar'. Eso sí bancó a los jugadores y se adjudicó la derrota, ' yo soy el único responsable de la derrota'.