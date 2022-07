Echaron a Battaglia

Boca se quedó sin entrenador: la dirigencia tomó la decisión de despedir a Sebastián Battaglia, al día siguiente de la dolorosa eliminación del Xeneize contra Corinthians en la Bombonera, en los octavos de final de la Copa Libertadores y luego de sus duras declaraciones en contra del Consejo de Fútbol.

LOS DARDOS DE BATTAGLIA

'Hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí se deberían resolverse en el tiempo que se tienen que resolver y no se resolvieron. Se han ido muchachos importantes, pero son situaciones que no las manejo yo. Tuvimos la oportunidad de pedir, de mejorar en cuanto a recambio… No fue así y hay que tratar de hacer lo mejor con el plantel que se tiene', manifestó el técnico de Boca.