Conmoción cerebral en el rugby, la importancia de identificarla a tiempo

El Director Médico de la Unión Argentina de Rugby (UAR), disertó sobre 'Conmoción Cerebral en el Rugby', tema que se aborda en la previa del encuentro Los Pumas vs Los Wallabies. Esta capacitación formó parte de las acciones promocionales y anexas del partido correspondiente a la segunda fecha de la Rugby Championship. El mismo se disputará este sábado desde las 16:10 en el Estadio San Juan del Bicentenario.

El departamento Capacitaciones, dependiente de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, organizó esta actividad que presenciaron entrenadores y jugadores, profesores, estudiantes de educación física y público en general. La charla se realizó en el auditorio Emar Acosta, ubicado en la intersección de calle Las Heras y Laprida. Dicha charla fue de enorme utilidad para todas las disciplinas deportivas.

Es que la conmoción cerebral puede afectar a cualquier persona, por lo que es importante que todos y en especial los jugadores de rugby, entendiendo una mayor exposición a un golpe que pueda ocasionarlo. Es importante que puedan reconocer los signos y síntomas de esa lesión. Pasa lo mismo en el boxeo y artes marciales, entre otras. El doctor Saco, en sus capacitaciones, propone la consigna: IDENTIFIQUE Y RETIRE.

No debe seguir jugando ni entrenando ningún jugador o deportista con sospecha de haber sufrido una conmoción cerebral tras recibir un golpe en su cabeza. No importa que esos signos y síntomas sean más, o menos claros. Ante la duda: ¡afuera! Y el jugador debe ser enviado a un médico para que éste pueda determinar si hubo o no conmoción. Para ello mostró vídeos e imágenes que reflejan ejemplos de conmoción cerebral.

Saco pidió al público que observe en que momento sucede esto. Sobre esta temática, el profesional se expresó al decir que 'hay que concientizar sobre conmoción cerebral a jugadores, directores técnicos, profesores y públicos en general. Hay que detectar una conmoción y retirar al jugador inmediatamente del campo de juego. Si se ven algunos signos en el jugador lo tienen que atender rápidamente'.

Los síntomas son que esté inmóvil en el piso, tiene pérdida de conocimiento confirmada, postura tónica en brazos y piernas, tambalea o pisa en forma poco habitual, está lento, aturdido, no está ubicado en tiempo y/o espacio, se siente mareado o no sé acuerda de la situación, entre otros. Y con respecto a la recuperación de esta lesión cerebral, indicó que 'se recomienda reposo, no hay que forzar el cerebro'.

Y agregó: 'No hay que ver televisión, no estudiar, no manejar, no estar con el celular, evitar tóxicos como el alcohol. El retorno se va dando gradual o progresivamente mínimo a los 8 días, dependiendo la edad de la persona afectada y las consecuencias del golpe. A veces es mejor el reposo y no tanto la tomografía o resonancia, porque en algunos casos no se detecta la lesión correspondiente'.

¿Qué es la conmoción cerebral?

La conmoción cerebral es una lesión cerebral leve que se produce después de un golpe en el cráneo o un movimiento brusco del mismo. El resultado es una alteración de la función cerebral. Dicha conmoción tiene muchos síntomas, siendo los más comunes el dolor de cabeza, mareos, problemas de memoria o problemas de equilibrio. A veces, las menos, se produce pérdida de conocimiento.

Entonces, si alguien se golpea la cabeza y tiene pérdida de conocimiento, confirmamos que tiene una conmoción cerebral; si se golpea y no se 'desmaya', no podemos descartarla. Hay que prestar mucha atención en todos los niveles, pero en infantiles y juveniles hay que ser muy cuidadoso ya que son cerebros más inmaduros y pueden ser más lábiles.

¿Qué podemos ver para identificar una conmoción cerebral?

Queda la persona acostada inmóvil en la superficie de juego, se lo ve desorientado o confundido, no puede contestar preguntas de modo adecuado.

Tiene problemas para levantarse o caminar, hay lentitud en movimientos.

Tiene la mirada en blanco o vacía.



¿Qué establece la nueva reglamentación sobre conmoción cerebral?

La nueva reglamentación establece que los jugadores, incluidos aquellos con antecedentes de conmoción cerebral o que fueron retirados de un partido con síntomas evidentes de conmoción cerebral, se queden fuera del juego por un mínimo de 8 días, probablemente perdiéndose su próximo compromiso.

Sobre Marcelo Saco

Cuenta con una amplia experiencia en Medicina del deporte y anteriormente formó parte de distintos staff médicos de varios seleccionados Nacionales. Además, también fue responsable de la implementación de controles anti doping en los distintos eventos organizados por la UAR y la IRB en el país. Además jugó al rugby nueve años, lo que lo hace conocedor de este deporte desde hace mucho tiempo.