El Tierra de Gigantes, sinónimo de Sudamericano

Tierra de Gigantes es una carrera de Trail, Montaña y Ultradistancia, tradicional en San Juan, que este año tendrá el privilegio de ser la competencia elegida para llevar a cabo el Campeonato Sudamericano de Trail y Ultra Trail. La Selección Argentina que participará, está integrada por atletas seleccionados por la Comisión de Trail, Montaña y Ultradistancia de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).

Aquí, encontramos a deportistas integrantes del programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, quienes cuentan cómo llegan a este compromiso. En la modalidad kilómetro vertical competirán Gisela Tobares y Matías Espejo. 'Estoy contenta, emocionada porque ya se va sintiendo el clima del Sudamericano; ya he tenido oportunidad de estar con varias chicas de la selección y varios compañeros', afirmó Gisela Tobares.

Y agregó: 'Disfrutando la previa y esperando el sábado para poder estar en la línea de largada. En cuanto a expectativas, la idea es poder dar lo mejor –como siempre- y que se pueda reflejar el trabajo que hemos realizado hasta ahora; si bien es una prueba que desconozco en la parte competitiva, ya estamos encaminados y la idea es representar de la mejor manera al país'.

Por su parte, Matías Espejo aseguró: 'Voy a estar en el kilómetro vertical, que es una prueba donde se corren 4 km y se asciende un kilómetro; el tiempo se toma solamente en el ascenso. Es una prueba muy exigente que se larga en Sierras Azules, desde la base hasta la cumbre. Particularmente, me siento muy bien, he entrenado bastante, aunque no he tenido mucho tiempo de preparación para esta prueba'.

Y añadió: 'Es que desde que me convocaron a la selección, tuve sólo tres semanas y media para hacer los trabajos específicos. Vamos con la mejor actitud para representar de la mejor manera a la Argentina y lógicamente a San Juan. Estoy muy contento porque es mi primera experiencia para representar al país y también la primera vez de competir a nivel internacional. Voy con la intención de dejar todo'.

En modalidad Ultratrail estará Juan Manzano, quién comentó: 'Estoy bien, terminando de recuperarme de una lesión, pero voy a llegar bien y eso es bueno. Hicimos todo lo que había que hacer para lograrlo, descansar mucho porque son 85 km para este fin de semana. Vamos con muchas expectativas, sabiendo que es en San Juan, que conocemos los senderos, que es bueno jugar de locales por conocer bien los circuitos'.

'La preparación –en las últimas semanas- no ha sido como quería, por la lesión, pero ha servido para descansar, aunque no hemos parado, haciendo otro tipo de entrenamientos para llegar en buenas condiciones para largar el fin de semana', se explayó. Otro representante que tendrá San Juan en la selección es Facundo Nuñer, quién estará corriendo 85 km en el Sudamericano.

'La verdad que me siento muy bien físicamente, llego firme, sólido para la carrera; con muchas expectativas, muchas ganas especialmente, esperando el momento de estar debajo de ese gran arco y disfrutar ese gran evento que se va a desarrollar en la provincia. Esperemos que las sensaciones nos acompañen, que nos toque un buen día y que salga todo como lo tengo planeado', comentó Nuñer.

Las distancias de esta edición de Tierra de Gigantes serán: Kilómetro vertical, 6K, 12K, 21K, 35K, 55K, 85K. Excepto 21K y 55K, el resto de las carreras serán válidas por el campeonato continental.

Lugar: Ullum, San Juan, Argentina.

Largadas/llegadas: Complejo Punta Tabasco – Ullum

Sábado 13 de agosto 2022

Horario de largada

6k – Horario: 9:00 horas

12k – Horario: 8:30 horas

21k – Horario: 8:00 horas

Sábado 13 de agosto 2022

Largada /llegada Km Vertical: Base Sierras Azules - Zonda

Horario: 16 horas

Domingo 14 de agosto 2022

Largadas/llegadas: Complejo Punta Tabasco – Ullum

Horario de largada

35k – Horario: 8 horas

55k – Horario: 5 horas

85k – Horario: 3 horas