Malas noticias para Boca: se conoció la grave lesión de Zeballos

En la presentación de Boca ante Agropecuario por los octavos de final de Copa Argentina, la tremenda patada que recibió Exequiel Zeballos se llevó gran parte de los focos del encuentro. Es que el Changuito tuvo que salir a los 8 minutos del primer tiempo producto de un terrible impacto que recibió.

El juvenil fue sometido a una resonancia por la mañana de este jueves y el cuerpo médico decidió que pase por el quirófano. Según informó el club, sufrió una ruptura de la parte posterior de la tibia y además tiene comprometidos varios ligamentos.

El parte médico oficial de Boca Juniors

"Sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho". A su vez, en el mismo comunicado se confirma que como consecuencia será operado.

A última hora de ayer, una fuente ligada al plantel xeneize le había adelantado a este medio que a la lesión ligamentaria de tobillo derecho se le podía sumar una fractura en la tibia. Es precisamente en esa articulación el problema del Changuito, que probablemente recién vuelva a la actividad oficial el año que viene, ya que su rehabilitación demandará al menos tres meses (esto no fue confirmado oficialmente) y el acotado calendario futbolístico por el Mundial de Qatar 2022 acabará entre fines de octubre y principios de noviembre.

Por otra parte, el defensor del Sojero Milton Leyendeker hizo un descargo después de haber sido expulsado por la brutal entrada contra su colega y reveló que se acercó hasta el vestuario de Boca para pedirle disculpas personalmente: 'No fue mi intención. Yo voy firme a la pelota, justo me la puntea y lo engancho a él. Espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente, no fue mi intención pegarle'. Dialogó con Darío Benedetto, quien le agradeció por dar la cara.