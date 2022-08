Peña no abandona el barco Azul: 'No renuncié antes, menos ahora'

El título de Unión de Villa Krause se vio empañado por los disturbios de sus hinchas en el Bicentenario. Eso trajo aparejado muchos problemas institucionales. El club fue sancionado con una multa económica y seis partidos sin público. El estadio 12 de Octubre comenzó a arder: los hinchas colgaron una bandera pidiendo la renuncia del presidente Daniel Peña y encima el entrenador Gastón Solera amagó con irse, si el club no se ordenaba en lo dirigencial.

Este viernes por la tarde el mandamás del Azul anunció en conferencia de prensa que no renunciará y presentó la nueva Comisión directiva llamada 'Lista Unidad'. La misma chica quedó conformada por Daniel, Ernesto Vidal y Ricardo Rodríguez.

'No renuncié antes cuando me lo pedía parte de mi Comisión directiva, menos lo voy a hacer ahora. Recuerden que el único que respaldó a Solera en su inicio fui yo. Acá está el balance avalado por el Consejo. Es el último que me queda, porque el próximo todavía no vence', dijo Rony junto a los nuevos dirigentes y ante la presencia de periodistas y socios.

También aclaró que el club buscará los recursos para financiar la campaña en el próximo torneo Regional Amateur y dejó bien en claro que 'la institución no se va a endeudar, hay que buscar los recursos'.

También Rony anunció próximas obras para el club y algunas otras que se llevaron adelante, 'municipio donó la mano de obra, peor no alcanzo para el cuarzo. El resto lo compró el club para que quede un playón de 40 metros por 20, la medida reglamentaria. También está el proyecto de las tribunas y los camarines. Ojo que esto no es de un día para el otro'.

La semana pasada el entrenador Gastón Solero anunció su renuncia. ¿Los motivos?, el técnico señaló que el club estaba a la deriva en los institucional. Pidió una nueva Comisión directiva ordenada para continuar. También señaló que el club al estar por jugar un torneo nacional (en septiembre comienza el Regional Amateur) necesitaba estar ordenado y no lo estaba.

Sus palabras fueron escuchadas y Peña empezó a trabajar para cumplir el deseo del técnico que sacó campeón dos veces al Azul en el año, primero de la Copa de Campeones (venció a San Miguel en la final) y luego del torneo local de Invierno (superó 2-1 a Aberastain).