Carlos Biassoti, el jugador en actividad más longevo del fútbol argentino

Ni Lucchetti (44), ni Torrico (42) ni Sand (42), el eterno Carlos Edgardo Biassoti es el jugador en actividad más veterano del fútbol argentino. El pasado lunes el arquero de Unión de Villa Krause cumplió 48 años y superó todos los récords. No está lejos de ser el más veterano del mundo, claro para ello tendrá que superar al japonés Miura Kazuyoshi del Yakohama FC que hoy sigue jugando con 55 pirulos.

El jugador del Azul sabe que está en su última etapa como jugador pero todavía no piensa en 'colgar los botines. Voy a seguir hasta que el cuerpo me de. Las recuperaciones son más lentas. Cuando caigo, los golpes se sienten. Llega la noche y duelen un poco. Son propio de la edad. El cansancio se nota y por eso me pongo objetivo cortos', cuenta entre risas el sanjuanino por adopción.

El "1" nació en Ciudadela, Buenos Aires, pero hace 20 años que se radicó en San Juan. Su primer club fue Deportivo Laferrere (2002/03), luego pasó a Huracán Las Heras y finalmente desembocó en San Juan. Arrancó en San Martín, luego jugó en Alianza, Unión, Trinidad, 9 de Julio, Peñarol y finalmente volvió al club de sus amores, el 'Azul de Rawson. Ascendió al Federal A y jugó Copa Argentina con el Bohemio. Recientemente fue campeón de la Copa de Campeones y del torneo de Invierno con el cuadro de Villa Krause. En total suma 16 títulos en su ostentosa trayectoria en el fútbol.

Donde jugó dejó su marca, su huella. En Peñarol dibujaron su imagen en una de las paredes externas del club. En Unión ni hablar, le hicieron un mural. en 9 de Julio también se ganó el cariño de la gente. Un ídolo del fútbol local y un especialista en detener penales, ya perdió la cuenta de todos los que atajó en su carrera.

Carlos no sigue muncho las redes sociales, 'no me fijo en las estadísticas, me lo hicieron ver cuando estábamos por jugar la Copa Argentina hace unos años con Peñarol ante Newell's. Me llamaron y me tiraron ese dato, que era el jugador con mas años en actividad en la copa. Se que no es normal que quizás con 48 años esté todavía en actividad'.

Carlos se cuida como un pibe. Se tira de palo a palo como si fuera un jugador de 18 años. 'La clave de llegar a esta edad y seguir jugando es seguir entrenándose al máximo. No regalar nada, hoy el fútbol está muy físico. Si no estás bien, no podes reaccionar. Un arquero tiene que estar ágil de piernas, tener mucha potencia en las piernas. Trato de estar a la par de los chicos'.

En toda esta aventura de seguir jugando al fútbol, su familia es un 'pilar y el motor de uno. Sin dudas que lo ellos más quieren es que disfrute lo que estoy haciendo. Saben que estoy en la recta final. siempre que termina un torneo, charlamos y sabemos que estamos en la etapa cúlmine de mi carrera'. cerró Biassoti, el futbolista en actividad con más edad de la argentina.