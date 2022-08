San Lorenzo y Atenas miran a todos desde arriba

En el cierre de la cuarta fecha del torneo de Verano del fútbol doméstico, los líderes ganaron y mantuvieron el liderazgo. San Lorenzo de Ullum venció como local 2-0 a Aberastain y Atenas por la misma diferencia despachó a 9 de Julio.

Sin tiempo de descanso, mañana se pone en marcha la quinta fecha con cinco encuentros. Los punteros, el Mirasol y el Curvo vuelven a salir a la cancha en 24 horas. Con la vuelta de Luis Pallaroni, visitará al último campeón Unión de Villa Krause, en tanto que el Ciclón enfrentará a la Villa Obrera en Chimbas.

Además Juventud Zondina que se encuentra en el lote de los de arriba esperará a Árbol Verde Por otro lado 9 de Julio tendrá la visita de Sarmiento y Marquesado recibirá a Carpintería. Y por último Juventud Unida, que está en el fondo de la tabla, buscará aire ante Rivadavia en Pocito.

El jueves continuará la acción con tres partidos: Desamparados jugará ante Colón en el Serpentario, Peñarol se topará con Trinidad en el Ramón Pablo Rojas y Aberastain chocará con Atlético Alianza.

Todos los encuentros comenzarán a las 16 horas.

PARTIDOS

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO

Juventud Zondina vs. Árbol Verde (Rubén Riveros)

9 de Julio vs. Sarmiento (Marcelo Cruz)

Unión vs. Atenas (Luis Aguirre)

San Martín vs. Del Bono (Benito Casibar)

Juventud Unida vs. Rivadavia (Marcelo Cruz)

Marquesado vs. Carpintería (Rubén Riveros)

Villa Obrera vs. San Lorenzo (Daniel Martínez)

JUEVES 18 DE AGOSTO

Sportivo Desamparados vs. Colón Junior (Néstor Nievas)

Peñarol vs. Trinidad (Daniel Martínez)

Aberastain vs. Alianza (Alberto Riveros)