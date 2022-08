Jesús Muñoz, el sanjuanino que dejó el fútbol por el atletismo

De chico amaba el fútbol. Jugaba en la Primera división de Defensores de San Martín de Albardón, era marcador central 2 o 6. Pero un día su hermano lo invitó a correr una posta y a partir de ahí se enamoró del atletismo. Él decía 'voy a correr, pero nunca voy a dejar la pelota'. Hasta que un día colgó los botines y se dedicó de lleno al deporte organizado más antiguo del mundo.

Se trata del albardonero Jesús Muñoz (30 años), quién estuvo este miércoles en Banda Anda y relató su historia en el deporte. 'El 31 de noviembre se realizó una posta en Angaco y mi hermano me invitó. Él corría con un compañero y le faltaba uno. Entonces me dijo si yo quería correr con él. Era 3 kilómetros, claro en el fútbol es una cosa y en el atletismo para mi era imposible. Ahí comenzó todo'.

La semana previa a la carrera fue rara. La pelota estaba de adorno y para él era difícil no jugar al deporte que hasta ese momento era su pasión. Pero de a poco se fue metiendo y enamorando de la disciplina.

'Entrené una semana antes y salimos primeros en nuestra categoría. Después me invitó a otra, fui pero le dejé en claro que no iba a dejar la pelota. Y bueno luego comencé a entrenar a un nivel más competitivo, me enganche más y terminé dejando el fútbol para correr. Yo decía que nunca lo iba a hacer, pero me ganó el atletismo. Mi hermano siempre me lo hace recordar', terminó su historia Jesús Muñoz, el futbolista que colgó los botines por el atletismo.