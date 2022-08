Primer triunfo de Juventud Unida que respira y sale del fondo

Sin darle descanso a la redonda, este miércoles se puso en marcha la quinta fecha del torneo de Verano del fútbol local. Juventud Unida, que estaba último sin puntos, ganó y salió del fondo de la tabla. El equipo de Pocito perdía 1-0 y con goles de Julián Murua en contra y Leandro Rodríguez dio vuelta la historia y superó 2-1 a Rivadavia como local. Ezequiel Tejada había puesto arriba al cuadro de la Bebida.

Con el empate 0-0 entre Villa Obrera y San Lorenzo, la "Juve" salió del fondo y lo dejó último al CAIVO. En otros resultados el último campeón Unión derrotó como local 2-1 a Atenas y se subió a la punta junto al Cuervo de Ullum. Emanuel Reynoso y Pedro Terrero fueron los goleadores del Azul de Villa Krause.

En otros de los encuentros San Martín aplastó 4-0 a Del Bono con tantos de Agustín Ramos, Juan Vacca, Lucas Acosta y Joaquín Sotomayor. Y por último Marquesado se impuso 2-1 sobre Carpintería en el final del partido.

Con estos resultados Unión y San Lorenzo lideran el torneo de Verano con 11 puntos cada uno, detrás aparece Atenas con 10, luego están Zondina y Trinidad con 8 unidades y un partido menos.

JUEVES

Sportivo Desamparados vs. Colón Junior (Néstor Nievas)

Peñarol vs. Trinidad (Daniel Martínez)

Aberastain vs. Alianza (Alberto Riveros)