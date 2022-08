Ricardo Dillon: 'Al hincha de Sportivo le pido paciencia, vamos a salvarnos'

Su voz le transmite esperanza al hincha. Está confiado en que puede salvar a Desamparados del descenso, aún sabiendo que el equipo hace 8 fechas que no gana y marcha último en la zona Sur (20 puntos). Reconoce las falencias del equipo, pero también admite que desde su llegada algo cambió en el plantel. Siente una enorme responsabilidad con el club y a pesar de haber recibido este martes una oferta de Ecuador, decidió quedarse a respetar su palabra. Él lo ascendió al Federal A en el 2016 y el mismo lo quiere mantener en la categoría.

En su sexto ciclo en el Víbora, el entrenador Ricardo 'Cogote' Dillon (58 años) habló a corazón abierto con Diario 13 del complicado presente que atraviesa el equipo.

'Sin dudas que es un momento difícil. Al hincha le pido paciencia, estoy seguro que vamos a salvarnos del descenso. El grupo está fuerte anímicamente. Podría haberme quedado en mi zona de confort, es más el martes recibí una oferta de Ecuador y decidí quedarme porque tengo un contrato firmado'.

'Sportivo me necesitaba en este momento y estoy poniendo todo de mi para salvar la categoría. Lo merecemos, Desamparados es un club que no tiene que estar en esta situación', arrancó diciendo Dillon, quién además de ser DT da clases en el Curso de Técnico que se dicta en la Liga Sanjuanina de Fútbol.

El domingo pasado el Víbora perdió 2-0 ante Cipolletti en Río Negro. El próximo fin de semana cumplirá fecha libre y tendrá que rogar que sus rivales directos, Liniers, Camioneros y Círculo Deportivo no sumen para que no se escapen.

'Ningún rival nos ha superado. El partido que perdimos con Cipolleti realmente fue un accidente. Hicimos todos los méritos para ganarlo, el arquero se convirtió en figura y en una jugada aislada nos marcaron', analizó.

El ex jugador del Verdinegro reconoció las falencias que sufre hoy el equipo del Barrio Patricias Sanjuaninas, 'nos falta crear situaciones y tener capacidad de concreción, hacer goles (en ocho partidos marcó 4). El domingo llegamos cinco veces y no pudimos convertir. También carecemos de vuelo futbolístico, yo creo que en algún momento se nos va a abrir el arco'.

Así mismo también destacó las virtudes de este Desamparados, 'desde mi llegada el equipo recuperó confianza, los jugadores estaban inseguros y desbastados. Después le di orden, a la vista está que empatamos cinco partidos seguidos. Cuando ganemos un partido, los jugadores se van a dar cuenta de que son capaces de revertir esto'.

El entrenador señaló que el fin de semana no jugarán ningún partido amistoso, solo habrá entrenamiento y esperarán al encuentro del miércoles 24 de agosto ante Deportivo Camioneros. Partido que se jugará a las 11 de la mañana en el Bicentenario, un horario no habitual. 'No haremos amistosos, estamos buscando cancha para entrenar el domingo a la mañana. Por ahora no sabemos donde'.

En cuanto al plantel, el 'Flaco' señaló 'el Santi Ceballos tiene una molestia y Pereyra un golpe en el tobillo, el resto está en condiciones'. Y respecto a la recuperación del estadio El Serpentario Dillon agregó 'veo difícil que este año volvamos a jugar en nuestro estadio'.

Este martes recibió una oferta de Ecuador y su mujer le dijo 'piénsalo', pero ´Dillon la rechazó y se quedó a pelearla. Él lo ascendió y él mismo lo quiere salvar.

SU MENSAJE A LOS HINCHAS DEL VÍBORA

'Siempre voy a entender que el hincha quiera ganar y salir de donde está, porque todos queremos lo mismo. El hincha de Desamparados se caracteriza por apoyar en las buenas y en las malas. Tengan fe que vamos a salir delante y vamos a salvar la categoría. Con las ganas que le están poniendo los jugadores y dirigentes, vamos a salir adelante. Se hayan cometido errores seguramente, hoy no hay momentos de reproche sino de salir adelante a poyar'.

TRAYECTORIA COMO ENTRENADOR

Independiente Rivadavia 2011

Desamparados 2012

Juventud Alianza 2013- 2015

Desamparados 2015

Desamparados 2016

Atlético Güemes 2017

CD Olmedo Ecuador 2018- 2019

Mushuc Runa 2019- 2020

Desamparados 2022