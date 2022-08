Vanesa y Ruth, las damas que tendrá San Juan en el arbitraje nacional

Las mujeres cada vez están más insertadas en el mundo del arbitraje. San Juan tendrá dos damas en el torneo Regional de fútbol que comenzará en septiembre. Se trata de Vanesa Ejarque de la Liga de Albardón (26 años) y Ruth Díaz de la Liga Sanjuanina (23 años), que aprobaron el examen físico este jueves en Mendoza.

Junto a ellas también superaron la prueba 14 árbitros de la provincia: Rubén Férnandez, Alfredo César, Mauro Gómez, Oscar Gómez, Enzo Gómez, Federico Quiroga, Emilio Salinas, Enzo Montero, Nicolás Naveda, Jonathan Fernández, Diego Gaillez, Guillermo Vega, Jorge Cruceño y Germán Luna.

Vanesa, que pertenece a CASU, fue la primera mujer que representó a San Juan en un torneo nacional el año pasado, mientras que para Ruth será su primera experiencia.

'El arbitraje es una pasión para mi. Empecé siendo jugadora de fútbol y me decidí por el arbitraje. En 2017 debute en un partido de fútbol 11 femenino de la Liga de Albardón. En masculino siempre fue línea. El año pasado fue mi debut a nivel nacional, fue en el Regional. Ahora superé la prueba por segunda vez y estoy muy contenta de volver a dirigir a nivel nacional', contó Vanesa que además es profesora de Educación Física y trabaja en un gimnasio.

Vanesa, que también dirige en la liga Universitaria y de Profesionales, comentó cómo fue el examen en Mendoza, 'corrimos 10 vueltas a la pista de atletismo, las chicas hicimos un tiempo menor a los chicos. Después hicimos pasadas de velocidad. No hubo nada teórico, que estaría bueno que haya un apoyo'.

Vanesa admitió que le gusta más dirigir a los hombres que a las 'mujeres, los hombres me respetan más. Tuve una mala experiencia dirigiendo a las chicas. Solo te protestan en un tono fuerte. Soy de advertir primero y después sacar tarjeta', relató.

Del otro lado Ruth Díaz que por primera vez cumplirá el sueño de dirigir a nivel nacional, habló con este medio y contó sus sensaciones, 'era un desafío que me había propuesto hace bastante tiempo y al fin pude lograrlo. Desde el 2017 que empecé con el arbitraje y en el 2018 hice el curso. Dirigí en Sarmiento y después me vine a la Liga Sanjuanina, donde me dieron la chance de estar en la tabla de méritos', sostuvo Ruth que al igual que vane estudia el profesorado de Educación Física.

Su debut fue en 2018 como asistente de un partido de la liga sarmientina en la cancha de San Martín de La Cañada. La sanjuanina sostiene que hoy en día a las mujeres 'se la integra más, tenemos más oportunidades'.

A ella le tocó vivir una mala experiencia como jueza de línea de un partido masculino, 'fui asistente en un partido de la liga sarmientina y tuve jugadores que me decían en la cara que no querían que una mujer los dirija. Antes era como un rechazo innato, porque el fútbol es de hombres', cerró Ruth Díaz, que en septiembre empezará a transitar un nuevo camino en el arbitraje nacional.

También debutará por primera vez en el arbitraje Emilio Salinas, quién también superó la prueba física en Mendoza. 'Fue mi primera experiencia como también la de otros compañeros. Demostramos que unidos podemos llegar lejos. Quiero agradecer a las personas que confiaron en nosotros y nos dieron esta oportunidad. Agradecer además a intendente de la Capital Emilio Baistrocchi quién nos donó las remeras para esta prueba'.