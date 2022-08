El Bohemio logró la primera victoria en el torneo local

Peñarol se recuperó de la derrota ante Olimpo por el Federal A y consiguió su primer triunfo en el torneo local de Verano. El equipo de Chimbas venció 3-2 a Villa Obrera en condición de visitante en el cierre de la segunda fecha.

Galván en dos oportunidades y Aballay en contra le dieron la primera alegría a Peñarol. Quiroga y Cabañas anotaron para el CAIVO que todavía no ha podido sumar en el campeonato.

El encuentro fue de ida y vuelta y cuando parecía que terminaba en empate (2-2), sobre el final Darío Aballay en contra de su propia valla le dio el triunfo a los dirigidos por David Cortéz.

TERCERA FECHA

VIERNES 5 DE AGOSTO

Juventud Zondina vs. Atenas

SÁBADO 6 DE AGOSTO

Rivadavia vs. Unión

Marquesado vs. Trinidad

Aberastain vs. Villa Obrera

DOMINGO 7 DE AGOSTO

Sarmiento vs. Árbol Verde

Sp. 9 de Julio vs. Del Bono

Juventud Unida vs. Colón Junior

LUNES 8 DE AGOSTO

Sportivo Desamparados vs. Alianza

MARTES 9 DE AGOSTO

San Martín vs. Carpintería

Peñarol vs. San Lorenzo